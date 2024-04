L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a participé à la 15ème Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), tenue les 18 et 19 avril à la République de Maurice.

Le parlement est représenté par la députée Amel Meddeb en sa qualité de présidente de la section tunisienne à l’APF.

Cette participation de l’ARP s’inscrit dans le cadre de la restauration de la place de la Tunisie au sein de cette importante organisation parlementaire internationale, indique, vendredi, un communiqué du parlement.

La députée Amel Meddeb a prononcé un discours au premier jour de la conférence dans lequel elle a réaffirmé l’importance de la relation unissant la Tunisie à l’espace francophone en tant que l’un des principaux fondateurs de cette organisation, tant au niveau gouvernemental qu’au niveau parlementaire.

Elle a, à cette occasion, donné un aperçu sur le parcours politique de la Tunisie notamment depuis le 25 juillet 2021.

Meddeb a, aussi, eu des entretiens avec les délégations participant à cet événement, notamment avec le Président de l’Assemblée nationale de la République de Maurice, Sooroojdev Phokeer, le député de l’Assemblée national de France et Délégué Général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Bruno Fuchs, et le vice-président de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et Président de l’Assemblée nationale de la République du Sénégal, Amadou Mame Diop.