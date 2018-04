Au deuxième jour de la tenue du Salon international des technologies de l’information et de la communication “SITIC Africa 2018“ (10-12 avril) organisé au Parc des expositions du Kram, Férid Tounsi, président de Tunisie Afrique Export (organisatrice dudit Salon), a accepté de livrer ses impressions à WMC sur le déroulement de la manifestation.

Tout d’abord, M. Tounsi semble satisfait de la présence, pour cette 3ème édition, de nombreux exposants tunisiens et étrangers, mais également des délégations étrangères, aussi bien africaines, arabes qu’internationales (Canada, Europe, Russie, Chine, Jordanie, Algérie…). Ceci montre que le Salon est en train de constituer une opportunité pour faire de la Tunisie un hub pour l’Afrique dans le secteur digital.

Férid Tounsi n’a pas manqué de saluer au passage les délégations officielles africaines qui ont fait le déplacement de Tunis, notamment celles du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et Mali.

En plus de l’exposition, le PDG de la société Tunisie Afrique Export a évoqué l’importance des conférences, tables rondes et autres panels qui traitent des sujets d’actualité : finances et technologies, santé et technologies, etc., des sujets qui intéressent beaucoup de pays africains et dans lesquels la Tunisie compte d’immenses compétences et exports. Autrement dit, des opportunités pour les start-up tunisiennes.

Il se félicite également de l’appui apporté par le ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, de l’UTICA, de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF)…

Enfin, pour ce qui de la 4ème édition du SITIC Africa 2019, M. Tounsi nous a assuré que le travail de sa promotion a déjà commencé et qu’il a même reçu des promesses de participation de plusieurs d’Afrique de l’Est, mais aussi de la Chine, du Canada, de la Russie et de l’Allemagne avec des pavillons.

Tallel BAHOURY

