A l’occasion de l’organisation du Salon international des technologies de l’information et de la communication “SITIC Africa 2018“ qui se tient du 10 au 12 avril 2018 à Tunis, la Fédération des technologies de l’information et de la communication relevant de l’UTICA a organisé, le lundi 9 avril 2018, une réception en l’honneur des délégations africaines participantes à ce Salon.

Etaient présents à cet événement, Samir Majoul, président de l’UTICA, Kais Sellami, président de la Fédération des TIC, et des membres du bureau exécutif de l’UTICA.

Après avoir souhaité la bienvenue aux délégations africaines et présenté l’UTICA et son rôle dans la promotion de l’économie nationale, Kais Sellami a cédé la parole à Samir Majoul qui, à son tour, s’est dit heureux de recevoir les délégations africaines au siège de l’UTICA, la maison du patronat tunisien.

Il a saisi cette occasion pour souhaiter que leurs rencontres avec les entreprises du secteur numérique tunisien aboutissent à des partenariats durables et à haute valeur ajoutée.

Selon lui, la Tunisie accorde une place stratégique au secteur numérique et dispose d’un capital expérience et compétences important qui lui permet de jouer pleinement son rôle de hub dans ce secteur entre l’Europe, l’Amérique, l’Asie et l’Afrique.

Majoul dira également que l’UTICA a toujours agi pour développer le numérique et l’ouvrir à ses partenaires africains et du monde. Elle a joué son rôle de force de proposition active et à partager son expérience avec ses homologues africains pour coproduire et co-développer dans un secteur digital qui évolue tous les jours.

Quant aux chefs des délégations africaines, ils ont souligné que leurs délégations représentaient aussi bien les entreprises du secteur public que privé. Ils ont, eux aussi, mis l’accent sur l’importance du numérique pour accélérer le processus de développement économique en Afrique. Pour ce faire, ils estiment important que la coopération Sud-Sud soit gagnant-gagnant et permette le partage d’expérience et favorise une plus grande exploitation des compétences africaines.