L’Assemblée générale ordinaire élective du comité directeur de l’IACE (Institut arabe des chefs d’entreprise) s’est tenue, Vendredi 6 avril, à la Maison de l’Entreprise.

A l’issue des élections, la première réunion du Comité directeur pour le mandat 2018-2022 s’est tenue afin de fixer la répartition des rôles.

Ainsi, le Comité directeur de l’IACE sera présidé par Taieb BAYAHI (TPS)

Vice-président: Walid BEL HADJ AMOR (COMETE ENGINEERING TUNISIE)

Vice-président: Mohamed BRIDAA (MICROSOFT TUNISIE)

Trésorier: Ahmed EL KARM (AMEN BANK)

Vice-trésorier: Youssef KORTOBI (AFC)

Président de la Section de Sfax: Ahmed MASMOUDI (PATISSERIE

MASMOUDI)

Président de la Section du Centre: Mohamed BECHEUR (DIAR ANDALOUS)

Président de Centre d’entrepreneuriat: Habib BELHADJ GOUIDER (BNA)

Président du Centre Tunisien des Entreprises Familiales: Amine BEN AYED (MISFAT)

Président du Centre Tunisien de la Gouvernance d’Entreprise: Ibrahim DEBACHE (ENNAKL)

Président du Centre Tunisien de Veille et d’Intelligence Economique: Nafaa ENNAIFER (TF PROD)

Président du Centre d’Emploi: Mohamed CHAABOUNI (VIVO ENERGY TUNISIE)

Président du Centre Tunisien de Fiscalité d’Entreprise: Lassaad KARRAY (MEDICHEM)

Président du Centre de Formation: Zoubeir CHAIEB (AETECH)

Président de la Commission d’Audit et de Gouvernance: Jelil BOURAOUI (MOORE STEPHENS JELIL BOURAOUI & CO)

Président de la Commission des Relations Internationales: Peter BISMUTH (CSC)

Président de la Commission des Structures et des Sections: Habib KAMOUN (MEHARI BEACH)

Président de la Commission d’Adhésion et Relation Membres: Hedi Karim SELLAMI (TUNISIE CABLES)

Président de la Commission de Plaidoirie: Ali KOOLI (ABC BANK)

Président de la Commission des Relations avec les Organisations

Internationales et la Société Civile: Slim ZEGHAL (ALTEA PACKAGING).

Lors de sa première réunion, le nouveau comité a indiqué qu’avec sa section de Sfax, ses quatre centres d’entrepreneuriat et emploi qui sont déployés sur les régions du Kef, Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa, il compte élargir son réseau et se développer davantage en créant une Section au Centre, et ultérieurement dans deux autres régions.

L’IACE organise ses élections tous les trois ans, et son président ne doit pas cumuler plus de deux mandats consécutifs.