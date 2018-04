Microsoft a lancé en Tunisie une campagne éducative conçue pour motiver les écolières et les étudiantes universitaires à développer leurs compétences pour explorer les carrières dans le domaine des STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques).

En partenariat avec Injaz et Informatics Tunisian Association, Microsoft lance l’évènement DigiGirlz en Tunisie où de jeunes étudiantes aux premières étapes de leurs carrières académiques, ont participé à une série d’ateliers entrepreneurial et technique, et ont assisté à de stimulantes discussions offertes par d’influentes professionnelles de l’industrie TI en Tunisie.

Deux ateliers parallèles se sont déroulés le même jour. Les lycéennes ont participé à une masterclass d’entrepreneuriat où elles ont été initiées aux fondamentaux de l’entrepreneuriat et des aspects logistiques de la création de sa propre entreprise ; et où elles ont pu s’exercer à construire dans Minecraft avant de présenter leurs créations en face d’un jury pour évaluation et rétroaction. Les étudiantes universitaires ont participés à un Innovation Camp, où elles ont été mises au défi de trouver des solutions originales à de réels enjeux d’affaires en utilisant leur créativité, de nouvelles approches et le travail d’équipe. Elles ont également reçu une formation sur la technologie Microsoft qui fût intégrée dans leurs solutions d’affaires finales présentées en face d’un jury.

Le but de ce programme intense est de combler l’écart des étudiantes dans les programmes d’éducation qui préparent les individus à une carrière dans les industries des STIM, tels qu’en informatique.

Microsoft reconnaît que la disparité des genres dans ces domaines est un problème protéiforme, et de talentueuses jeunes femmes qui manquent de modèles féminins en poste dans les STIM, ou qui n’ont pas accès à un programme fort ou d’un suivi post-scolaire se perdent souvent dans l’industrie.

Le programme DigiGirlz entend susciter un intérêt pour les STIM auprès des jeunes femmes en les encourageant à poursuivre ces matières. Les étudiantes qui ont participé au DigiGirlz ont été formées à démontrer des compétences d’affaire telles que l’analyse et l’interprétation des informations, le brainstorming, la lecture critique, et d’autres aptitudes à résoudre des problèmes complexes nécessaires pour réussir dans l’industrie des TI. Les séries de discussions offertes par des professionnels tunisiens des TI ont encouragé les jeunes femmes à poursuivre dans cette voie pédagogique et à rechercher activement des opportunités supplémentaires pour développer plus de compétences en codage et en TI.

« À l’occasion de la Journée Internationale des Femmes, nous sommes honorés de faire partie de l’événement DigiGirlz. En collaboration avec Microsoft et ITA, nous avons pu rencontrer d’inspirantes jeunes femmes et les avons initiés au monde de l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, nous confirmons encore que ces filles ont les compétences adéquates et les potentiels qu’a besoin le pays pour maintenant et pour le futur.» c’est exprimé Wassim Ben Romdhane, Program Manager à Injaz Tunisie.

« Un jour magique auprès de belles jeunes femmes prometteuses qui ont activement participé à un atelier basé sur une combinaison de technologie, d’entrepreneuriat et de compétences relationnelles. Une atmosphère unique qui aura laissé un sentiment certain : le futur appartient aux femmes ! », Dit Dorsaf Benna Chelly, Fondatrice de la Informatics Tunisian Association et Présidente et Membre de SAP Women Forward.

«C’est notre mission que d’offrir aux femmes tunisiennes l’opportunité d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans un environnement de plus en plus axé sur le numérique. Les étudiantes tunisiennes à se familiariser avec le code informatique de façon accessible et amusante et ainsi de développer leur créativité et leur esprit d’innovation », explique Salma Haddad, Coordinateur Microsoft Philanthropies, Microsoft Tunisie.

Le but de l’événement DigiGirlz est de développer leur créativité et leur esprit d’innovation et d’explorer de futures carrières dans cet environnement en perpétuel changement et dynamique ainsi que créer un futur pipeline de talents féminins, » ajoute-t-elle.

Des Innovation Camps similaires créés dans le cadre de la campagne globale de Microsoft #MakeWhatsNext ont été organisés au Liban et au Maroc en partenariat avec Injaz.