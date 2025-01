Le géant américain de l’informatique Microsoft vient d’annoncer son intention d’investir 80 milliards de dollars sur un an pour construire des centres de données nécessaires au déploiement des modèles et applications d’intelligence artificielle (IA) générative.

“Plus de la moitié de cet investissement total se fera aux États-Unis. Cela reflète notre engagement envers ce pays et notre confiance dans l’économie américaine”, a indiqué le président du groupe, Brad Smith, dans un billet de blog publié vendredi.

Les centres de données abritent les serveurs informatiques qui constituent l’épine dorsale du cloud, et donc des applications mobiles, services en ligne, et tous les nouveaux modèles et outils d’IA générative comme ChatGPT.

Par ailleurs, Smith a incité la future administration américaine à investir massivement dans la recherche liée à la nouvelle technologie. “Les Etats-Unis ne peuvent pas se permettre de ralentir le secteur privé avec des régulations lourdes”, assure-t-il.

Le groupe basé à Redmond dans l’Etat de Washington (nord-ouest) a dégagé plus de 72 milliards de dollars de bénéfice net sur sa dernière année fiscale, clôturée fin juin 2024, principalement grâce à son activité dans le cloud.