Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a rencontré, mardi 3 avril au Palais de Carthage, le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Youssef Ben Ahmed al-Athimin, actuellement en visite en Tunisie pour participer aux 43es réunions annuelles du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) qui se déroulent à Tunis du 1er au 5 avril.

Le chef de l’Etat a exprimé sa considération pour le choix de la Tunisie pour abriter les réunions de la Banque islamique de développement, se félicitant des projets de développement programmés en Tunisie par la banque dans plusieurs régions du pays.

“De tels projets sont de nature à faciliter la vie des citoyens et réaliser le développement économique et social dans ces régions”, a-t-il dit.

Caïd Essebsi a, par ailleurs, salué la coopération entre la Tunisie et l’OCI, réaffirmant le soutien de la Tunisie à l’organisation et à ses activités au service de l’action islamique commune.

“La Tunisie est disposée à renforcer davantage sa coopération avec l’OCI et servir les questions du monde islamique”, a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a, aussi, évoqué les changements rapides et profonds observés dans la région et la difficulté de la conjoncture, appelant à remédier rapidement à cette situation à travers le dialogue.

Pour sa part, le secrétaire général de l’OCI a souligné l’importance du rôle de la Tunisie pour l’organisation en tant que pays fondateur, mettant en exergue sa participation effective dans les questions du monde islamique et la promotion de l’action islamique commune.

“La situation difficile de la région requiert la conjugaison des efforts des pays membres afin de faire face aux différents défis, dont notamment les crises politiques, les questions de développement, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et la diffusion des valeurs de tolérance et de modération”, a-t-il soutenu.

Ben Ahmed al-Athimin a, sur un autre plan, salué la sagesse avec laquelle est dirigée la vie politique en Tunisie, à travers le dialogue, estimant que la Tunisie commence à trouver la voie vers la stabilité et le développement. “L’OCI est disposée à coopérer davantage avec la Tunisie dans plusieurs domaines”, a-t-il affirmé.

Selon le SG, l’OCI envisage de tenir des conférences en Tunisie sur le secteur d’investissement, particulièrement dans le secteur privé, avant la fin de cette année.

Plusieurs questions relatives à la région, dont le développement du dossier libyen, ont été évoquées lors de l’entretien qui s’est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.