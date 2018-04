La récolte des fleurs de bigaradier devrait augmenter de 9% au cours de cette saison (fin mars-fin avril 2018), pour atteindre 1.535 tonnes contre 1.400 tonnes au cours de la saison précédente, selon les estimations du ministère de l’Agriculture, rendues publiques lundi 2 avril.

A souligner que le gouvernorat de Nabeul compte 120 mille brigadiers, plantés dans les délégations de Béni Khiar, Nabeul, Dar Chaâbane El Fehri, Béni Khaled, Korba, Bou Argoub et Takelsa. Ils couvrent près de 350 hectares et fournissent une production moyenne oscillant entre 1.000 et 1.200 tonnes d’eau de fleur d’oranger.

70% de la production sont distillés, annuellement, dans 6 distilleries de la région, pour extraire l’huile de néroli, destinée à l’exportation, l’une des meilleures huiles essentielles au niveau du marché mondial (une tonne transformée permet d’extraire 1 kg d’huile de néroli et près de 600 litres d’eau de fleur d’oranger). Le reste de la production des fleurs du bigaradier est distillé pour extraire l’eau de fleur d’oranger, de manière traditionnelle dans les maisons. Elle est utilisée dans la consommation domestique, comme arôme en pâtisserie ou pour les aliments traditionnels et dans la cosmétique et aussi pour prévenir les coups de soleil.