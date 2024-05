La production de maïs au Zimbabwe a chuté de 72 % au cours de la saison 2023/24 en raison de la sécheresse provoquée par le phénomène climatique “El Nino”, a révélé jeudi le ministère de l’Agriculture.

Durant la campagne agricole en cours, la quantité de maïs produite est estimée à 634.699 tonnes, contre des prévisions précédentes de 868.237 tonnes, a indiqué le département dans son rapport d’évaluation des cultures, de l’élevage et de la pêche.

Provoqué par un réchauffement de l’océan Pacifique tropical oriental, El Nino a détruit les cultures dans plusieurs pays d’Afrique australe, menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes.

Soulignant que la saison estivale au Zimbabwe a connu le début le plus tardif et le plus sec depuis 40 ans, le rapport relève que les agriculteurs ont planté 1,78 million d’hectares de maïs cette saison, soit une baisse de 7 % par rapport à la superficie cible.

Par ailleurs, il rappelle que la perturbation continue des chaînes d’approvisionnement mondiales en produits alimentaires, en carburant et en engrais renforcent le besoin et l’urgence pour le pays d’atteindre la souveraineté en matière de semences, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux.

En avril, le Président Emmerson Mnangagwa a déclaré l’état de catastrophe nationale pour mobiliser les moyens financiers et matériels nécessaires et apporter de l’aide aux populations affectées.

Le gouvernement a également décidé de supprimer, à compter de juillet, les droits d’importation sur le riz, les graines de pomme de terre, l’huile de cuisson et le maïs génétiquement modifié destiné à la production d’aliments pour le bétail.

Il a, de même, prévu de cultiver 120.000 hectares de blé d’hiver cette année, contre 90.000 hectares plantés l’année dernière, afin de stimuler la production alimentaire et répondre aux besoins nutritionnels des populations affectées par la sécheresse.