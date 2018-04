Orange Tunisie lance les nouveaux Smartphones Samsung Galaxy S9 et S9+, la dernière génération de Galaxy repoussant les limites de la gamme ; une nouvelle façon de voir les choses avec l’écran Infinity du Galaxy S9, un Smartphone très haut de gamme, doté d’un design sans bordures, d’une surface lisse et continue, sans boutons ni angles droits, votre écran est plus grand pas votre Smartphone.

Avec le Samsung Galaxy S9, découvrez un appareil photo réinventé doté d’une double-ouverture, un appareil photo qui peut traduire pour vous ce que vous ne savez pas déchiffrer. Le S9 et S9+ sont tous deux résistants à l’eau et à la poussière (IP68), ils bénéficient d’une grande capacité de stockage interne de 128 Go et des dernières innovations en termes de sécurité avec un lecteur d’empreintes digitales, un scanner d’iris et la reconnaissance faciale.

Les Galaxy S9 et S9+ sont en vente à partir du 2 avril en 3 couleurs : Noir Carbonne, Bleu corail et Ultraviolet.

Vous pouvez accéder à l’univers des Galaxy S9 et S9+ à partir de 999 dt en souscrivant à l’une des offres postpayées d’Orange.

Orange récompense également ses clients postpayés fidèles qui désirent renouveler leur abonnement, en leur proposant les Galaxy S9 et S9+ à partir de 199 dt.

Les Galaxy S9 et S9+ sont également disponibles en hors pack : le Samsung Galaxy S9 à 2.599 dinars tunisiens et le Samsung Galaxy S9+ à 2.899 dinars tunisiens.