Un Centre d’innovation et de développement numérique a été inauguré, vendredi 30 septembre 2022, au sein de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS); une école rattachée à l’Université de Sfax (centre-est de la Tunisie).

Créé dans le cadre d’un partenariat avec “Orange Digital Club – Tunisie” et l’agence allemande de coopération internationale “GIZ”, ce centre a été ouvert en présence d’étudiants, enseignants, responsables de l’Université de Sfax, de la GIZ et des entreprises partenaires du projet.

“Il est destiné à former et à perfectionner des étudiants en matière de développement technologique dans l’objectif d’accroitre leur chances d’employabilité et de les bien initier à la vie professionnelle”, a indiqué Thierry Millet, directeur général d’Orange Tunisie, dans un discours prononcé à l’occasion de cette inauguration.

Le responsable a annoncé, à cette occasion, l’ouverture d’un deuxième centre semblable au sein de l’Institut supérieur des études technologiques à Kairouan.

Ces deux centres vont renforcer le réseau des centres d’innovation au sein de plusieurs établissements universitaires publics à Sousse, Nabeul, Le Kef et Tunis.

Le directeur de l’Ecole nationale des ingénieurs de Sfax, Slim Abdelkefi, a indiqué que la création d’un centre de développement et d’innovation numérique au sein de l’établissement constitue une “grande opportunité pour développer les aptitudes et les connaissances numériques des étudiants, outre la possibilité d’établir des partenariats avec le Centre de Carrières et de Certification des Compétences à l’Université de Sfax.

Le vice-président de l’Université de Sfax, Faiez Gargouri, a appelé, lui, à généraliser l’expérience et à créer d’autres centres d’innovation numériques au sein des autres établissements universitaires à Sfax.