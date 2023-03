La culture est une composante essentielle du cadre de vie etun levier de créativité pour la production de biens et services nouveaux. A travers l’art et la culture on regarde différemment le monde. A travers le prisme des artistes créatifs, imaginatifs et entreprenants, nous l’apprécions diversement. Et c’est sur le développement de cet axe oh combien important pour le monde de demain que planchent Asma Saied, Chef de service VIP et du Club de l’opérateur téléphonique Orange et sa jeune équipe..

Entretien :

Quel apport des activités culturelles pour Orange en tant qu’opérateur téléphonique ?

D’abord avant toute chose, je précise que nous n’attendons pas de retour sur investissement fiduciaire sur les activités culturelles que nous développons et qu’en tant que telles ces activités sont complètement gracieuses. Il s’agit plutôt de voir ces activités culturelles comme une manière de personnaliser « d’avantage » nos relations avec nos clients VIP et donc de les fidéliser «d’avantage » aussi.

Aussi un point très important, Orange est un opérateur qui s’est toujours présenté comme une entreprise socialement responsable, solidement convaincue de l’importance de l’apport de la culture comme plus-value non seulement dans les valeurs et dans l’éducation mais également dans le bien-être de tout un chacun. Et c’est précisément cet engagement que

nous voulons renforcer chez Orange avec l’apport de ces activités culturelles.

Présentez-nous le club Orange et pourquoi cette appellation : Club ?

Le Club Orange est un groupe sélectif donnant accès à une panoplie de services personnalisés, des offres exclusives anticipant les attentes des membres et satisfaisant leurs exigences. Il se distingue par la réactivité de conseillers et d’experts disponibles 7 jours sur 7 et 24h/24h et une gamme d’offres exclusives conçues pour satisfaire les attentes des membres du Club.

N’est-ce pas discriminatoire par rapport aux autres clients ?

Absolument pas, il ne faut pas du tout appréhender les choses sous cet angle.

Le Club est ouvert à tous les clients postpayés dont la facture mensuelle est de 100 dinars et plus. Vous conviendrez que c’est très accessible et qu’il n’y a rien de discriminatoire dans cette offre.

Au contraire ; en contrepartie nous offrons des services très attractifs et intéressants pour nos clients et le Club traduit précisément le désir d’offrir l’excellence à nos membres. Et quand je parle d’excellence je ne désigne pas les services liés à la téléphonie ou à internet mais bel et bien un réel apport culturel.

En quoi consiste exactement l’offre du Club ?

Le Club va communiquer avec ses membres par le prisme de l’art et la culture. Plus spécifiquement, le Club propose une panoplie d’offres culturelles comme par exemple des films en avant-première, des expositions privées, des concerts et des one-man show. Ainsi 2022, 21 évènements culturels ont été organisés avec des avant-premières de films tunisiens, des concerts pour promouvoir de jeunes talents et aussi des one man show.

Les activités sportives sont aussi mises à l’honneur et le Club a également pensé au bien-être de ses membres en lançant un partenariat avec une jeune Start-up accélérée par Orange Fab qui s’appelle « Wemove » qui collabore avec différents clubs sportifs sur l’ensemble de la Tunisie. Le Club met donc à la disposition de ses membres les services Wemove avec une offre sportive personnalisée et adaptée à leurs exigences avec en plus, des réductions sur les tarifs grand-public.

Comment vos offres sont accueillies par les membres du Club ?

Formidablement, nos membres sont vraiment comblés et très contents de profiter en exclusivité de spectacles de qualité. Vous savez, nous voulons réellement offrir à nos à travers ces activités culturelles la possibilité de lâcher prise, de se réserver des moments de détente et de relaxation ou de se soulager des tensions physiques et mentales ou tout à la fois ! Et c’est très important pour nous de les satisfaire dans ce sens et de participer au développement culturel à travers ces activités que nous leurs proposons.

D’ailleurs, nous avons beaucoup de clients étrangers à qui nous sommes heureux de faire découvrir la richesse des activités culturelles de notre pays et c’est très gratifiant de pouvoir contribuer à la diffusion de notre culture de la sorte !

Donc vous comptez développer des clubs dans les régions ?

Bien évidemment. La réussite du Club sur le grand Tunis, nous a encouragés à penser une stratégie de développement de la culture à travers des clubs régionaux. Nous sommes en train d’identifier les lieux les plus propices pour nous y implanter. L’accès à la culture au plus grand nombre de personnes nous paraît être le meilleur moyen de prendre part à la vie de nos concitoyens et de partager avec eux des intérêts communs. La culture est aussi pour

nous, un outil idéal pour décloisonner certaines régions et les faire profiter aussi des spectacles et des évènements présentés surtout dans la capitale et les grandes villes.

Nous sommes aussi en train de développer d’autres prestations de qualité pour nos membres. Par exemple, nous sommes en train de développer dans les programmes culturels du Club Orange – et c’es l’aspect que j’apprécie le plus – l’encouragement des jeunes talents dans la musique et dans le théâtre. Ainsi à travers les One man show, nous soutenons non seulement la création artistique mais nous aidons également à sa diffusion. Nous sommes

vraiment convaincus que la dynamique collective peut faire progresser la place allouée à la culture dans notre pays.

Et qui consistent en ?

Très prochainement, un service de conciergerie national et international sera lancé. Tous les membrespourront en profiter. Nous assurons la réservation et l’organisation de voyages, la gestion des réservations d’hôtels et de restaurants, le transport ainsi que l’assistance administrative. Ce sont des services similaires à ceux offerts par un assistant privé chargé de trouver une solution à tous les soucis pratiques. En fait, notre objectif est de faciliter la vie aux membres du Club et de leur dire qu’avec Orange, ce qu’ils peuvent avoir est plus qu’une ligne téléphonique ou un produit internet, être membre du Club leur permet de profiter à un large éventail de services dès qu’ils en expriment le besoin.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali