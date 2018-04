A noter que les réunions annuelles du groupe de la banque islamique ont démarré dimanche à Gammarth (banlieue nord de Tunis) et se poursuivront jusqu’au 05 avril en cours.

Il s’agit notamment, de la 43ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la BID; de la 25ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE); de la 11ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID); de la 18ème Assemblée générale de la Société islamique pour le développement du secteur privé (SID); et de la 13ème Assemblée générale de la Société internationale islamique de financement du commerce (SIFC).

La Tunisie entretient des relations étroites et diversifiées avec la BID, qui a contribué au financement de plus de 35 projets d’une valeur d’environ 3,5 milliards de dinars comprenant, en particulier, l’énergie, les infrastructures et le développement humain, ainsi qu’une assistance technique d’une valeur de 24 millions de dinars.