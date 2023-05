Tunisie et Banque islamique de développement : Consolidation des relations financières et techniques

Le Président du groupe de la Banque islamique de développement (BID), Muhammed Sulaiman Al Jasser, a exprimé l’engagement de la banque à poursuivre son soutien à la Tunisie et à contribuer à la réalisation de ses projets et programmes du développement.

Il a ajouté, lors d’une rencontre tenue, avec le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïed, à l’occasion de sa participation aux réunions annuelles du groupe de la BID (11 au 13 mai 2023 à Djeddah), sa disposition à étudier tous les projets proposés, à cette occasion, par la Tunisie.

Les deux parties ont souligné les relations profondes et la solidité de la coopération financière et technique ainsi que leur volonté de renforcer et d’étendre les domaines de coopération pour la prochaine période.

Saïed a donné un aperçu, au Président du groupe de la BID, sur les grandes orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon de l’année 2035, les principales priorités de développement et les plus importants projets fixés dans le cadre du plan de développement 2023-2025, en particulier, dans les domaines et secteurs ayant une importance économique, sociale et environnementale.

Et de poursuivre que ce plan représente un cadre approprié pour renforcer la coopération avec la BID pour la prochaine période.

Il a, également, évoqué le programme de réforme engagé par le gouvernement tunisien pour accroitre le taux de croissance, rétablir les équilibres financiers et améliorer les conditions sociales, ainsi que les mesures liées au développement du système d’investissement, à l’amélioration du climat des affaires et de partenariat entre le public et le privé.

Le ministre de l’Économie a également tenu d’autres rencontres bilatérales, avec le PDG de la Société islamique internationale de financement du commerce, Hani Salem Sonbol, le directeur général du Fonds de l’OPEP pour le développement international, Abdelhamid Khalifa, et le PDG de la Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIACE), Oussama Qaisi, et avec un certain nombre de ses homologues des Etats membres.

Les entretiens ont notamment porté sur les moyens de renforcer et de consolider davantage la coopération, étant donné que les différents Etats membres sont confrontés à des défis majeurs sur les plans économique, social et énergétique, ainsi que la sécurité alimentaire et les moyens de faire face au changement climatique.

Ces rencontres ont été l’occasion pour le ministre de l’Economie d’inviter les responsables des autorités et institutions financières actuelles et ses homologues à participer au “Conférence internationale sur l’investissement” qui sera organisée en Tunisie au début du mois de novembre 2023.