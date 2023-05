La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-idb.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé six accords majeurs avec la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Ouzbékistan et l’Arabie Saoudite, pour un montant total de 101 millions de dollars US, lors de la deuxième journée des Assemblées annuelles 2023 du Groupe IsDB, qui s’est tenue à l’hôtel Ritz Carlton, à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Les accords répondront aux besoins du secteur privé en matière de financement du commerce, ce qui permettra aux entreprises d’acheter les intrants nécessaires, d’obtenir des matières premières et de développer des chaînes d’approvisionnement mondiales, favorisant ainsi une croissance économique plus forte.