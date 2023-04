L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) indique, sur sa page officielle de Facebook, que la Banque islamique de développement (BID) – l’un des principaux partenaires financiers de la Tunisie – a annoncé l’ouverture des candidatures pour l’accès aux bourses au titre de l’année 2023/2024, dans la discipline des technologies avancées pour les recherches en doctorat et post-doctorat.

Les niveaux concernés sont les études universitaires, les masters en sciences, les doctorats et post-doctorats en technologies avancées, ainsi que la banque et le Fonds de solidarité islamique pour le développement dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage professionnels au profit des pays membres les moins avancés.

Les candidats souhaitant bénéficier de ces bourses pourraient présenter leur demande directement, à travers la plateforme électronique de la banque sur le lien https://www.isdb.org/scholarships au plus tard le 30 avril 2023.