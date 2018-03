La Fondation BIAT a annoncé, jeudi 29 mars, les 60 équipes demi-finalistes de la 2ème édition de son concours Bloommasters qu’elle a lancé depuis 2017, en partenariat avec MIT Enterprise Forum (MIT EF) de la région panarabe.

Le concours a pour but de récompenser et d’accompagner les initiatives entrepreneuriales innovantes dans trois catégories : Idées, Startups et Entrepreneuriat social.

L’inscription au concours a été lancée le 29 janvier 2018 pour durer 5 semaines. A la clôture des inscriptions, plus de 1.200 candidatures, composées de startups et de porteurs d’idées, ont été enregistrées.

Vient après l’étape de la sélection. En effet, un jury groupant des experts en entrepreneuriat nationaux et internationaux a eu la mission de sélectionner, en ligne, 60 équipes parmi toutes les candidatures soumises.

Ces dernières sont ainsi étudiées et décortiquées sur la base de 4 critères :

1/ la composition de l’équipe et sa capacité de porter l’idée ou le projet,

2/ l’innovation, qu’elle soit technologique ou autre,

3/ le potentiel évolutif de l’idée ou du projet,

4/ l’impact sur l’environnement économique et social.

Les projets sélectionnés concernent une large variété de secteurs d’activité comme les nouvelles technologies, les industries créatives, l’éducation, l’agriculture, l’énergie, l’environnement, la santé, la construction et le transport.

Les 60 équipes demi-finalistes participeront au pre-bootcamp en avril avec des séances de formation avancée, de mentorat et de conseils personnalisés, assurées par un cabinet international du réseau MIT EF. Elles bénéficieront également d’une bonne couverture médiatique et d’excellentes occasions de réseautage.

En effet, en participant à Bloommasters, les candidats auront l’occasion de présenter et développer leurs idées créatives et leurs projets innovants.

Dans la dernière étape en mai, neuf équipes gagnantes du concours Bloommasters seront annoncées et récompensées avec des prix qui varieront entre 10 et 100 mille dinars.

En savoir plus sur les listes des demi-finalistes : http://www.bloommasters.tn/semifinals/

A propos de la Fondation BIAT pour la jeunesse

Créée en mars 2014, la Fondation BIAT accompagne la jeunesse tunisienne afin de réduire les inégalités sociales, de soutenir la création et la diversité culturelle, à travers trois axes principaux : l’éducation, la culture et la promotion de l’entrepreneuriat.

La Fondation, présidée par Monsieur Tahar Sioud, est une association à but non lucratif. Elle est une traduction concrète et pérenne de l’engagement citoyen et de la démarche de responsabilité sociale de la BIAT.

A propos du MIT Enterprise Forum Pan Arab

Fondé en 2005, le MIT Enterprise Forum Pan Arab est l’une des 28 antennes régionales du MIT Enterprise Forum Global, promoteur de l’entrepreneuriat et de l’innovation dans le monde et affilié à la prestigieuse Université Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Présidé par Hala Fadel, le MIT Enterprise Forum Pan Arab organise chaque année le Concours MIT Enterprise Forum Pan Arab Startup competition, ciblant 21 pays de la région arabe et attirant plus de 12 000 entrepreneurs par an.