Attijari Bank, a lancé la 1ère édition de Quick Start, un événement qui met en relation les start-up innovantes avec des entreprises clientes de la Banque.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur Général de la Banque Hichem Saffa, Kamel Habbachi, Directeur Général Adjoint chargé de la banque de Détail et d’autres cadres de la banque.

Kamel Habbachi a présenté Quick Start comme la troisième étape de l’engagement pris par Attijari pour la promotion des start-up et de l’esprit entrepreneurial, après le lancement de programmes tels que Injaz, et le Hackathon «Smart-up» en 2017.

Les fondateurs et dirigeant de huit start-ups se sont succéder pour présenter leurs projets. Les sociétés GEEC, Wattnow, Swiver, DATAVORA, Medilsys, Jobi, Ezzayra et WinShot, opérant dans des secteurs variés, ont exposé leurs activité, avant une petite cession de présentation et de dialogue mettant directement en contact les jeunes entrepreneurs et les invités.

GEEC fondée en 2012, est la première startup tunisienne spécialisée dans l’efficacité Énergétique. Son intervention se traduit en tant que tiers indépendant certifié pour la vérification et la mesure de performance de projets d’efficacité énergétique.

Fondée en 2017, Wattnow est une Start up qui aide les entreprise à obtenir des informations sur les tendances globales en matière de consommation d’électricité, à identifier les sources de gaspillage et à maintenir une consommation d’énergie optimale dans les différents sites.

Swiver fondée en 2016, est une solution de suivi des factures Créé conformément à la fiscalité tunisienne, sa souplesse lui permet d’être utilisé quel que soit votre secteur d’activité. En effet, tous les documents sont configurables dans les moindres détails. Ainsi il est possible de configurer les factures avec des taxes spécifiques à l’activité comme le timbre fiscal et FODEC.

DATAVORA est une Start Up spécialisée dans la collecte de DATA en temps réel sur

les sites de E-commerce et ce sur les produits, les prix pratiqués, l’exposition, les

variations, la présence de la concurrence.

Medilsys fondée en 2015, est une Start Up spécialisée dans le domaine médical et met à disposition des cliniques une expertise en systèmes d’information hospitaliers pour l’amélioration continue des processus de soin.

Fondée en 2016, Jobi est une Start up qui combine toutes les fonctions dont vous avez besoin dans un environnement sécurisé. Vous pouvez embaucher, suivre, gérer, sélectionner et avoir des entretiens avec les candidats.

Ezzayra est une startup soutenue par IntilaQ, elle a axé ses activités sur le

développement de solutions innovantes ayant pour objectif d’apporter une aide à la décision à forte valeur ajoutée aux agriculteurs dans la gestion de leurs fermes ou sociétés.

Et enfin, WinShot fondée en 2016, elle fournit une solution d’intelligence de vente au détail qui relie les marques de consommation de masse à la communauté des consommateurs afin de recueillir des données de marketing sur le terrain en temps réel.