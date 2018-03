Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Pakistan n’ont pas dépassé les 35 millions de dollars, soit environ 70 millions de dinars (MDT), durant l’année écoulée, a indiqué, lundi 26 mars, Khalled Sellami, membre du bureau exécutif de l’UTICA.

Il a fait état de l’existence de grandes potentialités d’échanges entre les deux pays, notamment dans les domaines des TIC, des produits agricoles (huile d’olive…), du tourisme, de l’artisanat…

Intervenant à l’occasion du forum économique tuniso-pakistanais, organisé au siège de l’UTICA, avec la participation de deux délégations d’hommes d’affaires tunisiens et pakistanais, le responsable a souligné que la Tunisie bénéficie d’une position stratégique et elle se présente comme un hub facilitant la conquête de deux marchés africain et européen.

Pour Sem Zaheer Pervaiz Khan, ambassadeur du Pakistan en Tunisie, “bien que les relations diplomatiques entre les deux pays remontent aux années 50, les échanges commerciaux restent au deçà des ambitions et des potentialités que représentent les deux pays”.

Il a formulé l’espoir, dans ce cadre, de voir les relations économiques bilatérales prendre un nouvel élan, au service de des économies des deux pays, et ce en identifiant les potentialités les plus intéressantes des deux côtés (Tunisie et le Pakistan).

“Nous pouvons tirer profit de la position de la Tunisie pour commercialiser nos produits sur les marchés africains, et pareillement le Pakistan se présente comme étant un grand marché, pour la Tunisie, de plus de 200 millions consommateurs, mais aussi une porte pour toute la région asiatique qui abrite près du ¼ de la population mondiale”, a-t-il dit.

Le directeur du département Asie au ministère des Affaires extérieures, Riadh Essid, a indiqué, pour sa part, que les deux pays se penchent actuellement sur la mise en place de deux listes de produits qui bénéficieront de tarifs douaniers préférentiels à l’import et à l’export, ce qui est en mesure d’impulser les échanges bilatéraux.

“C’est le début d’une nouvelle phase de notre coopération économique”, a affirmé le responsable rappelant que les deux ministres des Affaires étrangères, tunisien et pakistanais, ont signé, en février 2018, plusieurs accords et mémorandums d’entente portant sur la coopération dans les domaines agricole, judiciaire et des petites et moyennes entreprises, et ce, lors de la 9ème session de la commission mixte tuniso-pakistanaise, tenue à Tunis.

Présentant des indicateurs économiques tunisiens, le représentant du Cepex, Ikbal Khaldi, a fait savoir que les exportations tunisiennes représentent environ 38% du PIB, en 2017. Le pays compte 6600 entreprises exportatrices et près de 5900 produits destinés à l’exportation.

“La Tunisie exporte vers 159 marchés, mais elle est concentrée surtout sur les marchés européens”, regrette-t-il, ajoutant que notre pays a établi des accords de libre échange avec plus de 50 pays, ainsi que des accords bilatéraux avec la Libye, le Maroc et l’Algérie.

Pour ce qui est des échanges avec l’Asie, elles ne représentent que 2,7% des exportations tunisiennes. Le Pakistan est le 10ème client et le 2ème fournisseur de la Tunisie sur le continent africain. Nous exportons essentiellement, du phosphate et des engrais chimiques vers ce pays, et nous en importons du tissu.