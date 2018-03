Sur son site web, l’Organisation de coopération et de développement économiques “OCDE“ indique qu’elle va publier, le jeudi 29 mars 2018, sa première étude économique entièrement consacrée à la Tunisie.

Cette étude «… analyse comment restaurer les grands équilibres économiques, relancer la croissance et la rendre plus juste. Le rapport s’intéresse notamment aux politiques permettant de promouvoir la création d’emploi de qualité et de stimuler l’investissement afin d’améliorer la croissance et la compétitivité de l’économie tunisienne. Il propose aussi des pistes pour réduire les inégalités régionales», lit-on.

Le site précise que «le rapport sera mis à la disposition des journalistes inscrits sur le site Web protégé par un mot de passe de l’OCDE à 9h30 le jeudi 29 mars 2018 pour une diffusion immédiate».

D’ores et déjà, on indique qu’Alvaro Pereira, économiste en chef de l’OCDE, présentera ladite étude avec le ministre tunisien de l’Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, dans la matinée du 26 courant, à l’hôtel Sheraton à Tunis.

La présentation sera suivie d’échanges sur les aspects clés de l’étude économique notamment sur les thèmes de la relance des investissements et de la réduction des inégalités sur le marché du travail et entre les régions.

Enfin, au début de l’après-midi, un séminaire sera consacré à la mise en œuvre des réformes structurelles et de gouvernance économique, reposant sur un échange d’expériences internationales. Ce séminaire est organisé dans le cadre du Compact pour la gouvernance économique du Partenariat de Deauville.

Il rassemblera le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Réformes majeures, Taoufik Rajhi, ainsi que des personnalités de haut rang ayant joué un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes en Italie, au Mexique et au Portugal.

Un aperçu de l’étude économique reprenant les principales conclusions sera librement accessible sur le site web de l’OCDE (http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-tunisia.htm).

A noter que l’OCDE, coopérant avec plus d’une centaine de pays, est un forum stratégique international qui s’emploie à promouvoir des politiques conçues pour améliorer le bien‑être économique et social des populations dans le monde entier.