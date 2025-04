Dans son rapport «OECD Trade Facilitation Indicators – Monitoring Policies up to 2025» publié, fin mars 2025, sur le degré de performance des pays en matière de facilitation des échanges aux frontières, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a classé la Tunisie parmi les dix économies les plus performantes de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en la matière, et ce, malgré un environnement commercial mondial de plus en plus complexe.

De manière plus précise, la Tunisie figure, au 4ème rang des pays les plus réformateurs de la région, derrière le Qatar, l’Arabie saoudite, la Jordanie avec une amélioration moyenne de près de 5% de l’indicateur de facilitation des échanges entre 2022 et 2024.

La Tunisie classée 4ème dans la région Mena

Pour revenir au bon classement de la Tunisie, cette progression traduit les efforts engagés par les autorités tunisiennes avec des avancées notables Dans ce domaine.

Au nombre de celles-ci, figurent la publication d’informations commerciales et le recours accru aux plateformes électroniques.

Pour l’OCDE, ces avancées sont, néanmoins, relatives. La Tunisie a encore des efforts à faire pour améliorer les procédures commerciales aux frontières. Il s’agit, entre autres, de la prévisibilité des règles douanières, particulièrement, des contraintes liées à la délivrance de décision pour l’importation ou l’exportation de marchandises.

Autres domaines à renforcer d’après l’OCDE : la coopération entre agences aux frontières et l’automatisation des processus douaniers, jugée encore insuffisante.

L’OECD Trade Facilitation Indicators – Monitoring Policies au service de la prospérité du commerce

L’OCDE définit la facilitation des échanges aux frontières comme étant l’ensemble des efforts visant à fluidifier et à simplifier les opérations commerciales aux frontières.

A travers ce rapport, l’OCDE, persuadé que le commerce demeure un important moteur de prospérité économique qui a permis à des millions de personnes de sortir de la pauvreté. fournit des données, des éclairages et des outils pour suivre les échanges et la résilience et la durabilité des chaînes d’approvisionnement, aidant ainsi les gouvernements à façonner les politiques commerciales nationales et internationales.

Le rapport est concocté selon l’évolution de 11 indicateurs clés, relatives aux procédures aux frontières applicables aux produits entrant dans un pays ou en sortant pour faire l’objet d’échanges internationaux :

disponibilité des informations ;

implication de la communauté des commerçants ;

décisions anticipées ;

procédures de recours ;

redevances et impositions ;

simplification et harmonisation des documents ;

automatisation des procédures aux frontières ;

rationalisation des procédures aux frontières ;

gouvernance et impartialité ;

coopération interne entre diverses agences à la frontière ;

et coopération transfrontalière entre les différentes agences à la frontière.

La facilité des échanges progresse à travers le monde

Dans le monde, le rapport relève une progression générale dans le monde entre 2022 et 2024, sous l’effet d’une plus grande efficacité des procédures aux frontières, les pays cherchant à préserver l’efficacité, l’adaptabilité et la réactivité des chaînes d’approvisionnement mondiales face à l’évolution de la structure des échanges.

“Bien que des progrès aient été réalisés mondialement, l’OCDE souligne la nécessité de traduire les cadres réglementaires en pratiques concrètes pour réduire davantage les coûts du commerce.”

D’après le rapport, les obstacles aux frontières et les formalités administratives ont ainsi diminué de 3 à 7% en moyenne depuis 2022 dans les 163 pays étudiés, ce qui a permis d’observer une baisse des coûts des échanges pouvant aller jusqu’à 5%.

Cependant, note le rapport, des efforts supplémentaires seront nécessaires pour combler le retard qui sépare l’établissement des cadres réglementaires et leur mise en pratique, et permettre d’aller plus loin dans la réduction des coûts, d’accroître les flux d’échanges et de gagner en résilience économique dans un paysage commercial de plus en plus complexe.

Abou SARRA