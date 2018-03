B@LABS organise un événement à l’occasion de la graduation dans sa première cohorte. Lancé en partenariat avec la BIAT dans le cadre de sa stratégie d’appui à l’écosystème entrepreneurial tunisien, B@LABS accompagne les startups innovantes depuis juin 2017. Les projets qui ont été développés lors de cette 1ère promotion entrepreneuriale couvrent des domaines variés, de la biotechnologie à la mécatronique en passant par l’éducation et les places de marché digitales.

Une première cohorte réussie :

Au total, plus de 200 porteurs de projets au potentiel prometteur ont posé leur candidature pour participer à la 1ère promotion entrepreneuriale de la plateforme d’incubation B@Labs.

Le processus de sélection a permis de retenir 10 candidats suite à une sélection rigoureuse d’un jury composé d’une vingtaine d’entrepreneurs et d’experts confirmés.

En plus de l’accès à un espace de travail partagé situé au centre-ville de Tunis, les entrepreneurs couvés ont bénéficié pendant cinq mois de mentorat, d’accompagnement individuel, d’un cursus complet de formation, d’ateliers thématiques et d’un soutien pour les services administratifs, juridiques et techniques.

«L’incubateur B@LABS est lui-même une Startup. Nous sommes fiers de constater que notre phase pilote est en train de réussir ! Plusieurs projets de notre première cohorte ont déjà trouvé des investisseurs indépendants. Notre ambition est de continuer sur la même lancée d’accroitre le nombre des Startups couvées et de monter dans la chaine de valeur pour le développement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie», a indiqué Noomane Fehri, Co-fondateur et CEO de B@Labs.

Un Demo Day pour mettre en lumière les entrepreneurs :

Dans une ambiance fraiche et chaleureuse, B@Labs a promu 7 startups parmi les bénéficiaires du programme en présence de la Direction Générale de la BIAT, de représentants de l’écosystème entrepreneurial, d’investisseurs et de clients potentiels. Les entrepreneurs couvés à B@Labs ont pu présenter leurs projets à l’audience ainsi que leurs évolutions pendant la période d’incubation.

«Pendant la période d’incubation, et grâce à l’accompagnement des experts et des mentors, nous avons finalisé notre pilote, redéfini notre stratégie initiale et étoffé notre équipe par le recrutement d’un co-fondateur et de huit collaborateurs», témoigne Awatef Mosbah, fondatrice de la startup Toufoula Kids.

«A B@Labs, je bénéficie d’un statut particulier d’entrepreneur en résidence. Je profite de l’espace de travail et de l’accès à l’écosystème. En contrepartie, je fais bénéficier les jeunes entrepreneurs de mon retour d’expérience entrepreneuriale dans le domaine de l’intelligence artificielle», déclare Bilel Bouraoui, Fondateur de la startup Attilla.

B@Labs, véritable appui aux jeunes entrepreneurs :

Créé en juin 2017, B@Labs est une plateforme d’incubation qui assure un accompagnement sur mesure aux jeunes entrepreneurs talentueux dans la concrétisation de leurs idées de projets. Véritable appui aux statuppeurs, B@Labs délivre un programme d’incubation complet. Le premier programme d’incubation a

démarré en septembre 2017, où les entrepreneurs sélectionnés ont pu bénéficier d’un accompagnement d’excellence conforme aux standards internationaux.

Fort de son appartenance au Groupe BIAT, B@Labs offre à ses jeunes promoteurs l’accès aux meilleurs mentors et experts de la place.

Banque engagée, la BIAT se mobilise pour assurer aux jeunes promoteurs l’accès à un accompagnement d’excellence pour le développement de l’écosystème entrepreneurial propice à la croissance économique en Tunisie.

Liste des gradués de la 1ère promotion de B@Labs:

Strike : est un constructeur de triporteur inversé customisable pour les vendeurs ambulants. Strike offre une proposition complète du triporteur s’ajoutant à des solutions financières à travers les partenaires de microfinance.

Swiver : est un logiciel cloud de gestion commerciale destiné aux toutes petites entreprises. La plateforme dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion quotidienne de l'entreprise, ses facturations, son suivi commercial et le suivi de son stock et de son cash-flow

Epilert : est une startup travaillant sur un bracelet qui détecte les crises d'épilepsie à travers différents capteurs. Le bracelet est connecté à une application mobile et géré par un engin d'intelligence artificielle supervisé par les médecins qui envoi des notifications aux parents lors de la crise

P'tit Chef : est une Marketplace qui connecte des cuisiniers passionnés avec des gourmands à la recherche de bons petits plats 100% fait-maison.

WaterSpirit : est une Startup en Biotechnologie qui cultive les micro algues et en extrait des biomolécules actives pour les fournir aux industries de la santé et de la beauté. WaterSpirit introduit une innovation de procédé pour économiser le temps de culture de la micro algue HP et d'augmenter son rendement en astaxanthine.

Marki : est une solution mobile et web qui aide les bureaux de pilotage à gérer le suivi des tâches sur les chantiers de construction. Avec Marki, les chantiers peuvent finalement générer un reporting rapide et de qualité, les décisions sont prises plus rapidement et les tâches sont exécutées dans les délais.

Toufoula Kids : est un éditeur de contenu digital en langue arabe destiné aux enfants de 4 à 12 ans, avec un éditorial orienté vers les thèmes de l’éducation civique. Toufoula Kids est une expérience complète qui améliore la connexion de l’enfant avec le monde où il grandit, à travers une plateforme mobile et des jeux de réalité augmentés lié à un magazine imprimé.

A propos de B@LABS :

B@LABS est une société spécialisée dans les services d’accompagnement à la création d’entreprises et dans la gestion des programmes d’incubation.

Il s’agit d’une initiative responsable et pérenne dont l’objectif est de contribuer au développement de l’économie tunisienne et de servir l’intérêt général et sociétal à travers la conception et l’exécution de programmes d’incubation à destination des promoteurs détenant des idées innovantes de projets.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil.

Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 203 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2200 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne.