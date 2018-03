La Bourse de Londres (London Stock Exchange/ LSEG) lance la deuxième édition de son rapport ‘Des Sociétés qui inspirent l’Afrique’ (Companies to Inspire Africa), qui mettra en valeur et donnera de la visibilité aux entreprises privées basées en Afrique dont la croissance est dynamique, dans le but de les permettre d’attirer des investissements dans leur structure financière, y compris de la Cité de Londres.

Les nominations sont ouvertes jusqu’au 9 avril 2018.

Les nominations peuvent être faites par des organisations gouvernementales, des associations professionnelles, des institutions de développement, des investisseurs, des conseillers ou des avocats. Les entités souhaitant soumettre des candidatures doivent se rendre sur le site www.lseg.com/inspireafrica pour s’inscrire en ligne et suivre les instructions relatives aux nominations sur le portail.

Les entreprises désignées doivent répondre aux critères suivants:

• Siège social en Afrique

• Propriété privée (non cotée en Bourse)

• Un minimum de 3 ans d’activité

• Revenus inférieurs à 1 milliard USD par an (ceci exclut les très grandes entreprises non cotées)

• Les comptes financiers des entreprises doivent être audités par l’un des quatre grands cabinets comptables; une filiale locale des ‘quatre grands’ ou un cabinet d’audit accrédité (ce critère s’appliquera à la plupart des nominations avec dans certaines circonstances une possibilité de flexibilité).

Les proposants devront fournir les informations suivantes sur l’entreprise désignée :

• Nom de la compagnie

• Secteur

• Le nom du principal dirigeant (ou autre représentant de la Direction Générale) et les coordonnées de l’exécutif.

Les entreprises désignées seront ensuite contactées pour fournir les informations suivantes:

• Site Web de l’entreprise

• Chiffre d’affaires annuel relatif aux trois dernières années

• Nombre d’employés au cours des trois dernières années.

Le processus de sélection final sera basé sur un ensemble de critères objectifs, y compris la preuve d’une croissance positive des revenus par rapport aux moyennes sectorielles et du marché.

Le London Stock Exchange et l’ambassade britannique à Tunis expriment le vif souhait qu’un plus grand nombre d’entreprises tunisiennes du secteur privé seront nominées cette année.