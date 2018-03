Dans une interview accordée au journal La Presse de Tunisie, Mahmoud Ben Romdhane, économiste et ancien ministre, a estimé que la décision de la Banque centrale de Tunisie d’augmenter le taux directeur de 0,75% est sage compte tenu de la situation actuelle des indicateurs économiques du pays.

Mais il pense qu’elle est dommageable à l’économie parce qu’elle va renchérir le coût du crédit aussi bien pour les ménages que pour les investisseurs. Avec un taux d’inflation de 6,9% au mois de janvier et 7,2% au mois de février et une épargne au plus bas.

Cette décision permet, selon Ben Romdhane, d’éviter de créer un choc trop brutal en maintenant l’augmentation du taux directeur en dessous de 1 point.