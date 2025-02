Réuni, mercredi, le Conseil d’Administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir inchangé à 8% son taux directeur. Dans un communiqué publié par la BCT, le conseil d’administration souligne que les perspectives de l’inflation demeurent encore entourées de risques haussiers et estime nécessaire de continuer à soutenir le processus désinflationniste au cours de la période à venir.

Au niveau national, le taux d’inflation s’est maintenu sur une tendance baissière pour s’établir à 6,2% au mois de décembre 2024, contre 6,6% le mois précédent et 8,1% un an auparavant. En termes de moyennes annuelles, le taux d‘inflation est revenu de 9,3% en 2023 à 7% en 2024, précise le communiqué de la BCT.

Et d’ajouter que l’inflation sous-jacente, mesurée par « l’indice des prix hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés », s’est située à 5,5% contre 5,8% en novembre 2024 et 8,5% un an auparavant. Cette décélération porte la marque, essentiellement, de la baisse notable de l’inflation des produits alimentaires transformés à prix libres, à 1,1% en décembre 2024 contre 2,4% le mois précédent et 14,5% un an auparavant.

Cette évolution traduit l’effet de la baisse quasi-généralisée des prix internationaux des produits alimentaires de base et, particulièrement de ceux de l’huile d’olive (-9,8% contre -3,1% en novembre 2024).

La hausse soutenue des prix des produits alimentaires frais, observée depuis le mois de septembre 2024, s’est légèrement atténuée au mois de décembre 2024. Le taux d’inflation des produits alimentaires frais est revenu de 14,1% au mois de novembre 2024 à 12,6% le mois suivant, à la faveur de la détente du rythme de progression des prix des légumes frais (14,2% en décembre 2024 contre 23,5% le mois précédent). En revanche, des pressions à la hausse ont continué de peser sur les prix des autres produits alimentaires frais, à l’instar de la volaille et des viandes rouges.

Au niveau du secteur extérieur, la bonne tenue de la balance des services et des revenus des facteurs a continué de soutenir la balance courante et d’atténuer l’impact du creusement du déficit commercial. Le déficit courant s’est réduit à -2.748 MDT (ou -1,7% du PIB) au terme de l’année 2024 contre -3.484 MDT (ou -2,3% du PIB) en 2023.

Hors énergie, la balance courante a dégagé un excèdent qui s’est établi à +8.122 MDT en 2024 contre +6.182 MDT en 2023.

L’amélioration de la situation du secteur extérieur a permis la reconstitution des réserves de change au terme de l’année 2024. Ces dernières ont totalisé 27.332 MDT (ou 121 jours d’importation) à fin décembre 2024, et ce avant de revenir à 23.266 MDT (ou 103 jours d’importation) à la date du 4 février 2025 suite, principalement, au remboursement d’une échéance importante au titre du service de la dette publique extérieure.