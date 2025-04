Pourquoi la BCT maintient-elle un taux élevé sur les prêts au jour le jour ? Larbi Bouhali répond à la question dans la deuxième partie, très technique, de cette analyse consacrée à la baisse du TMM par la Banque centrale de Tunisie.

La BCT cherche à rassurer les agences de notation (Fitch Ratings, Moody’s), le FMI et les investisseurs en montrant que l’inflation est maîtrisée, que le système bancaire est stable et que le dinar est protégé.

Elle applique l’équation de la vitesse de circulation de la monnaie (VxM = PxT) et la règle de Taylor pour contrôler la masse monétaire et viser un objectif d’inflation de 4 %.

Le taux d’intérêt au jour le jour (8,5 %) reflète le coût réel de l’emprunt dans l’économie, un indicateur clé pour la stabilité financière.

Comparé aux banques centrales étrangères, la BCT adopte une approche prudente :

La BCE et la Fed ont baissé leurs taux, mais leurs économies restent en stagflation.

La Banque d’Angleterre fait face au même problème.

Un déficit budgétaire chronique est l’un des principaux défis de la Tunisie. Une croissance économique durable est essentielle pour financer la dette, les subventions et les entreprises publiques en difficulté.

Pour éviter un enlisement de l’économie tunisienne dans la stagflation, des réformes courageuses doivent être mises en place. Le président Kaïs Saïed et son gouvernement doivent accompagner la BCT en appliquant des politiques économiques adaptées, notamment en mobilisant des financements, en réduisant la pression fiscale sur les entreprises et en restructurant les dépenses publiques.

La politique monétaire seule ne suffira pas à redresser l’économie, il s’agit là d’une lapalissade. Une vision stratégique à long terme est nécessaire pour assurer la stabilité financière et le développement économique du pays.

La BCT veut réussir sa guerre contre l’inflation

Dans le communiqué de presse publiée par la BCT on parle de trois taux d’intérêt : le taux directeur (TID) à 7,5 % et le taux de dépôt à 6,5 % et le taux de 24 heure/jour au jour à (8,5%). Pourquoi ?

La BCT envoie un message au système bancaire et informe les agences de notation (Fitch Ratings et Moody’s, FMI, BM, OECD, BRI Basl) et notre partenaire commercial que l’inflation est maîtrisée, que le système bancaire est solide, que le dinar est stable et que la BCT protégera l’économie.

De plus, la BCT utilise l’équation de vitesse de la monnaie (VxM = PxT) pour contrôler la masse monétaire globale M3 dans l’économie afin d’atteindre l’objectif d’inflation de 4 %. Elle utilise aussi l’équation de la règle de Taylor pour estimer l’intérêt réel des prêts. C’est ainsi que la BCT peut estimer le taux d’inflation de 5,3 % d’ici la fin de cette année 2025. (Masse monétaire globale M3 via le mécanisme de transmission sur 18 à 24 mois).

Qu’en est-il sur le terrain ?

Premièrement : 75 % de la liquidité du crédit (tous les prêts et dépôts) dans le système bancaire est créée par les banques commerciales et seulement 25 % de la liquidité du système bancaire est créée par la Banque centrale de Tunisie (la liquidité quotidienne pour refinancer le système bancaire).

Par conséquent, la BCT fixe le taux TID (7,5 %) comme signal au marché monétaire et le taux au jour le jour / de 24 heures (8,5 %) est déterminé par l’offre et la demande de liquidité dans les systèmes bancaires commerciaux et non par la BCT. Les opérations de la BCT sont comme celles de toute autre banque centrale dans le monde. Le taux d’intérêt est le prix de l’argent.

Ce qui est important pour les systèmes bancaires, c’est le coût de l’emprunt (taux débiteurs de la BCT) et les marges nettes d’intérêt. Des marges plus importantes signifient des profits plus importants et la BCT utilise des ratios de liquidité bancaire pour des raisons prudentielles afin de protéger le système bancaire de l’effondrement, conformément à la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle.

Deuxièmement : le taux d’intérêt au jour le jour, ou taux de rachat (Repo), ou taux SOFR, appelé par la Réserve fédérale américaine ou la BCE, est plus important que le taux TID, car il nous indique le coût réel de l’emprunt et le prix réel de l’argent dans l’économie réelle, dans les opérations quotidiennes.

Le TMM de 7,49 % et 7,99 % est la moyenne des taux d’intérêt des prêts et des dépôts sur le marché monétaire ouvert. Les banques utilisent le taux au jour le jour (8,5 %) ou le taux d’intérêt Tunibor (8,57 %) comme base de prêt, et non le TMM.

La liste des banques contributrices au TUNIBOR (Date de mise à jour 31/12/2024) : ATB, BNA, ATTIJARI, BT, AMEN BANK, BIAT, STB, UBCI, UIB, BH, BTK, TSB, QNB, BTE, BTL, AB.

Pourquoi le taux des prêts au jour le jour est-il important ?

Depuis trois ans, la Banque centrale de Tunisie applique une politique monétaire restrictive à court terme afin de limiter la demande et de freiner l’inflation. Car La BCT sait que le taux réel d’inflation monétaire est de 9,2 % et non de 5,7 %.

La BCT utilise l’équation de la vitesse de circulation de la monnaie, et la règle de Taylor, et les directives de la Banque des règlements internationaux -BRI-de Bâle et les normes bancaires de la BCE.

L’année dernière, la BCT a indiqué que le taux de croissance de la masse monétaire M3 était de 10,6 % entre 2023 et 2024, ce qui signifie que 10,6 % – moins 1,4 % de croissance du PIB = 9,2 %, le 5,7 %, c est l’indice IPC.

En 2024, le gouvernement tunisien a emprunté 30.000 millions de dinars sous forme de BTS à des taux d’intérêt supérieurs à 9 %, réalisant ainsi une marge nette d’intérêt de 2%. (L’inflation en 2024 était de 7 %). La BCT maintient un taux d’intérêt élevé sur les prêts au jour le jour, car il constitue la véritable mesure du coût de l’emprunt pour les banques et pour l’ensemble de l’économie. Elle doit également lutter contre l’inflation, protéger le dinar tunisien et empêcher l’effondrement du système bancaire.

Aux États-Unis, la Réserve fédérale et la BCE utilisent les taux directeurs, le SOFR et les taux de rachat pour restreindre la demande et protéger la marge nette d’intérêt du système bancaire, maintenir sa viabilité et lutter contre l’inflation.

Pourquoi la Banque centrale refuse-t-elle de baisser ses taux d’intérêt de 100 points de base Parce que la BCT a un objectif d’inflation de 4% et qu’elle peut s’inspirer de l’économie mondiale et des autres banques centrales : la BCE a baissé ses taux d’intérêt, mais les économies française et allemande sont en stagflation. La Réserve fédérale américaine a baissé ses taux d’intérêt, mais l’économie américaine est en stagflation. La Banque d’Angleterre a baissé ses taux d’intérêt, mais l’économie est en stagflation.

Les déficits budgétaires et commerciaux constituent le problème majeur de la Tunisie. Un déficit budgétaire chronique, année après année, depuis dix ans est inflationniste et la cause de tous les problèmes de l’économie. La croissance économique servira à financer la dette extérieure et intérieure, les subventions alimentaires et énergétiques, ainsi que les faillites des entreprises publiques.

Le gouvernement tunisien de Kaïs Saïed doit aider la BCT. Le président doit engager les réformes nécessaires pour sauver l’économie de la stagflation, comme l’a explicitement indiqué la BCT dans son communiqué de presse.

Larbi Bouhali