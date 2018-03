Au cours de la semaine, du 19 au 23 mars 2018, le Tunindex a maintenu le cap, en enregistrant une performance hebdomadaire de 1,54% à 7 038,91 points, franchissant pour la première fois, en 2018, la barre symbolique de 7000 points, annonce l’intermédiaire en bourse ” Tunisie valeurs “.

Sur une semaine écourtée d’une séance en raison de la fête de l’indépendance, les échanges ont été en baisse comparativement aux précédentes semaines, avec un volume moyen quotidien de 5,7 millions de dinars (MD).

Analyse des valeurs

* L’action BT a terminé la semaine sur une note d’optimisme. Transigée à 2,5 MD, l’action s’est appréciée de 9,3% à 9,850 D. La valeur affiche, depuis le début de l’année, un bon parcours boursier avec une performance de 21,6%.

* Une semaine difficile s’est clôturée pour la valeur Euro-Cycles. L’action a glissé de 5,5% à 31,450 D en brassant un flux de 0,9 MD. Notons que le groupe Euro-Cycles a réalisé un bénéfice net consolidé de 15,6 MD au terme de l’exercice 2017.

* Transigée à hauteur de 2 MD, le titre CIL a été la valeur la plus dynamique de la semaine. L’action a terminé en territoire positif, gagnant 1,2% à 17,200 D. Le titre a réalisé un parcours boursier timide (une hausse de 5,2%) depuis le début de l’année.

Les nouvelles du marché

* ALKIMIA : Le Groupe Chimique Tunisien ayant déclaré la Force Majeure, suite à l’arrêt total de ses usines d’acide phosphorique par manque de phosphate du bassin minier de Gafsa, ALKIMIA informe ses actionnaires que ses unités de production de STPP ont été mises à l’arrêt en raison du manque d’acide phosphorique, matière première principale entrant dans la fabrication du STPP. La déclaration de Force Majeure ayant été notifiée à ses clients depuis le 6 février 2018, la Société Chimique ALKIMIA espère redémarrer ses usines au cours de la dernière semaine de Mars 2018.

* Carthage Cement : Al Karama Holding vient de dévoiler la liste des candidats ayant déposé des offres de pré-qualification pour l’acquisition de 50,52% de Carthage Cement. Il s’agit de O.I.P ” OMNIUM des Industries et de la Promotion ” (Maroc); Consortium : SECIL ” companhia general de cal et cemento ” (Portugal) et SCG ” la Société des ciments de Gabes “; Eurocem Ltd (Malte); Consortium : ASAMER KURT (Autriche) – PETECH (Autriche) – Melton Entreprise Ltd (Chypre); CEMENTOS Portland Valderrivas (Espagne); Cemolins Internacional SL (Espagne).

Al Karama précise par ailleurs que cette liste sera actualisée dans le cas de réception d’offres additionnelles par voie postale.

* STAR : Le Conseil d’Administration de la STAR a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire mercredi le 14 mai 2018 à 9H30. L’assemblée statuera sur la proposition d’un dividende de 1,220Dt par action. L’assureur a annoncé, par ailleurs, qu’il a bouclé l’année 2017 avec un bénéfice net de 7 MD, en baisse de 55% par rapport à 2016.

* Modern Leasing : Le Conseil d’Administration de la société a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 17 avril 2018 à 10h30 au siège la Banque de l’Habitat et de proposer la distribution d’un dividende de 0,250 D par action. Modern Leasing a annoncé avoir réalisé au terme de l’année 2017, un bénéfice net de 3,1 MD (en hausse de 29%).

L’exercice 2017 a été également marqué par l’amélioration du taux des créances classées passant de 9,44% en 2016 à 8,9% en 2017.