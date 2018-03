La Tunisie et la Finlande ont signé, jeudi 22 courant à Tunis, un protocole d’entente dans le domaine de la protection civile, et ce à la suite de la visite en Tunisie du ministre finlandais de l’Intérieur, Kai Mykkänen, les 21 et 22 mars 2018, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Au cours de cette visite, les deux ministres tunisien et finlandais de l’Intérieur ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière d’entraînement et de formation sécuritaires.