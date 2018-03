“Sghirek Yetfanen” (petits artistes), c’est le titre choisi par le DigiArt Living Lab “DALL” de l’Association tunisienne des technologies créatives “CREATEC” pour le festival de la création numérique au profit des enfants, prévu les 22 et 23 mars à l’Institut français de Tunisie, puis le 24 à la Maison de culture de Nabeul.

Cette manifestation culturelle est organisée en collaboration avec le Conseil général de développement régional et la Direction régionale de l’éducation du Cap Bon.

La fondatrice et directrice du DigiArt Living Lab, Samia Chelbi, indique que le festival “Sghirek Yetfanen” fait suite à la clôture des ateliers de production de contenu créatif et numérique assurés par le living Lab (D.A.L.L) durant 4 mois avec les écoles et collèges de la région de Nabeul.

Chelbi a précisé que les ateliers ont permis aux élèves accompagnés par leurs éducateurs d’apprendre la 3D, l’animation et les techniques de production de jeu vidéo afin de transformer le contenu pédagogique enseigné en film ou jeu vidéo.

Le festival sera une occasion pour les enfants de présenter leurs travaux devant le grand public. Les travaux seront aussi soumis devant un jury composé des élèves de même tranche d’âge.

L’objectif est d’inculquer de nouvelles compétences aux enfants, à savoir présenter et discuter leurs travaux devant un public.

“Sghirek Yetfanen ” offrira aussi durant 2 jours des ateliers de création numériques gratuits aux élèves des écoles et collèges en vue de promouvoir le secteur de la création numérique.

Ces ateliers seront animés par des professionnels des technologies numériques et créatives. Les formateurs seront assistés par les élèves qui ont déjà profité des ateliers de production. Cette approche permet d’inculquer chez les élèves l’esprit de partage et leur permet de développer leur capacité en communication et le sens de responsabilité chez les élèves.

DigiArt Living Lab “DALL” est le premier laboratoire vivant tunisien et maghrébin spécialisé dans la technique 3D, l’animation et les techniques de production de jeu vidéo. C’est un espace pour accueillir les compétences désireuses de développer leur pouvoir créatif dans le domaine des technologies numériques.

DigiArt Living Lab “DALL” bénéficie de l’appui du programme “Tfanen” initié par l’Union Européenne en Tunisie et piloté par le British Council.