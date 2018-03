Le Comité national de pilotage des olympiades tunisiennes en résolutions de problèmes (TOPS) et l’Université Centrale ont annoncé, dimanche 18 mars à Tunis, les résultats de la première édition des olympiades tunisiennes de résolution des problèmes et de programmations compétitives-TOP2018, qui s’est tenue les 17 et 18 mars 2018.

Quatre gagnants ont été récompensés parmi les 100 finalistes (étudiants et lycéens) dudit concours qui vise à promouvoir l’excellence scientifique et la réflexion créative parmi les élèves et étudiants en Tunisie.

La médaille d’or a été remise à l’étudiant de l’Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT), Marwen Sfar Guandoura; la médaille d’argent est revenue à l’étudiant de l’Ecole nationale des sciences informatiques (ENSI-Manouba), Dhafer Soudani; alors que la médaille de bronze a été attribué à deux étudiants de l’Ecole supérieure des communications de Tunis (Supcom) et de l’INSAT, respectivement Mohamed Karim Belaid et Omar Kammoun.

A cette occasion, le président du Comité national de pilotage des olympiades tunisiennes en résolution de problèmes (TOPS), Adel Bouhoula, a fait savoir que l’idée de cette compétition nationale a pour objectif d’offrir aux étudiants et lycéens intéressés par la programmation d’améliorer leurs compétences dans ce domaine, précisant que les gagnants représenteront la Tunisie dans les compétitions internationales.

Pour sa part, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a mis l’accent sur l’importance des compétitions nationales ou régionales dans le domaine des Technologies de l’information et de la Communication (TIC) pour les étudiants et les lycéens, en expliquant que ces concours proposent un lieu de formation complémentaire pour les participants visant à stimuler leur créativité et leur intelligence.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a souligné que ces olympiades ont pour but de promouvoir la culture de la créativité et de l’excellence dans le secteur numérique, signalant dans ce contexte, que le projet de loi Startup Act visant à appuyer la création des Startup en Tunisie sera examiné au parlement au cours de la semaine prochaine.