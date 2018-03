Les établissements éducatifs et autres institutions tunisiennes célèbrent, le 16 mars de chaque année, la Journée nationale de l’habit traditionnel, fête marquée notamment par la mise à l’honneur de cet habit qui fait l’identité des Tunisiens.

Le secteur de l’artisanat est un pilier de l’économie tunisienne en raison de son étroite relation avec le secteur du tourisme.

Le gouvernement tunisien ambitionne de doubler la contribution du secteur de l’artisanat au Produit intérieur brut (PIB) pour atteindre 8% contre 4,58% actuellement, et ce dans le cadre d’un plan national de l’artisanat (2018-2022) visant à promouvoir la qualité et l’innovation des produits de l’artisanat et à accroître les exportations du secteur de 1,8% à 4%, au cours de la même période.

Ce plan, qui sera présenté dans tous les gouvernorats du pays à travers des visites de terrain des membres du gouvernement, vise à augmenter les investissements de 19 millions de dinars (MDT) à 30 MDT et à créer 100 mille emplois avec une moyenne annuelle de 30 mille à l’horizon 2021, selon le ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Le budget global nécessaire à la réalisation des objectifs du Plan national de l’artisanat a été fixé à 1,9 million de dinars alloués au renforcement du cadre institutionnel, et 3,985 million de dinars destinés au financement de développement des compétences et des connaissances.

Le gouvernement prévoit, à travers ce programme, la mise à niveau de 200 entreprises artisanales et le renforcement des capacités de 3 000 artisans dans le cadre de l’incitation des groupements d’artisans outre l’augmentation du taux des diplômés du supérieur investissant dans le secteur de 10% à 40%.

En ce qui concerne la promotion de la qualité et le développement des compétences professionnelles, le plan national vise à préparer 10 normes et à attribuer le label qualité à 50 produits ainsi qu’a préparer 30 manuels de l’artisanat, traitant des compétences, connaissances et différentes matières premières.

En outre, cinq plans régionaux ont été élaborés dans le cadre d’une d’une approche participative visant à faire participer les différentes parties opérant dans le secteur, en vue de valoriser les ressources locales et développer les activités de production dans les différentes régions.

Le secteur compte plus de 350 mille artisans, dont 160 mille ayant une carte professionnelle (83% des femmes) et 1900 entreprises artisanales inscrites auprès de l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT). Les métiers de l’artisanat sont passés de 59 spécialités en 2002 à 76 en 2016.