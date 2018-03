La Bourse de Tunis a débuté la séance de ce vendredi, 16 mars 2018, dans le vert où le Tunindex a affiché une hausse de 0.44% avec 6 877.55 points, dans un volume total de 0.265 MTND.

Dans le vert, ONE TECH HOLDING grimpe de 2.66% à 14.65TND suivie par SFBT et ASSURANCES STAR qui gagnent respectivement 2.30% et 1.40% à 23.95 TND et 81 TND.

A la baisse, UADH chute 2.71% à 2.15 TND tout comme AMI ASSURANCES et AIR LIQUIDE qui respectivement de 2.53% et 2.42% 7.70 TND et 80 TND.