Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, jeudi 15 courant au siège de son département, avec le secrétaire général de l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication, Mohamed Ben Omar, indique le ministère dans un communiqué.

Ben Omar a donné à cette occasion un aperçu des activités de l’organisation et de son programme d’action pour la période à venir, se félicitant du soutien de la Tunisie à cette organisation depuis sa création.

Il a invité d’autre part le ministre des affaires étrangères à assister à la cérémonie d’inauguration du centre arabe d’innovation pour la navigation par satellites (Beidou), créé dans le cadre de la coopération sino-arabe.

De son côté, Khemaies Jhinaoui a réaffirmé le soutien total de la Tunisie aux activités de l’organisation et sa disposition à réunir les meilleures conditions à même de l’aider à accomplir ses missions.

L’organisation arabe des technologies de l’information et de la communication est une organisation gouvernementale relevant de la Ligue des Etats arabes et œuvre à développer les technologies de l’information et de la communication dans les pays arabes.

Elle s’emploie aussi à mettre en place les mécanismes nécessaires au soutien de la coopération et de la complémentarité dans ce domaine entre membres de l’organisation, à moderniser les politiques et stratégies communes d’accès durable aux technologies et leur adaptation aux objectifs du développement économique et à l’essor social dans les pays arabes.