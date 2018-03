Né de la volonté et de la passion d’investisseur privé, le circuit de Tunisia First Club (16,5 hectares) est un complexe à vocation touristique, social et automobile organisé autour de multiples pôles d’activités sportives, complémentaires, permettant d’allier passion des sports mécaniques, loisirs, et besoins de perfectionnement.

Après la piste d’Auto/Moto/Karting, une aire d’évolution dédiée aux familles et activités sportives permet au circuit de First Club de compléter le triptyque de son projet originel évasif. Ce complexe est en effet un axe majeur de la politique de développement de la région, qui devient, de ce fait, beaucoup plus qu’un simple circuit automobile.

Le complexe du circuit Tunisia First Club propose aujourd’hui une offre multi-activités dédiée à la fois aux sports mécaniques et les enjeux du développement durable et de la préservation de l’environnement au cœur de son projet.

C’est un circuit multi-activités, avec des championnats, des événements à thème.

Totalement dédié au plaisir et au perfectionnement de la conduite, circuit Tunisia First Club développe sur plus de 4 outils pédagogiques bien différenciés :

Un circuit Auto–Moto d’initiation et de perfectionnement.

Un centre d’essais et de prévention des risques routiers

Un circuit de Karting.

Un circuit automobile est une installation sportive comprenant une piste dont la surface est généralement bitumée. Elle sert habituellement à des courses de vitesse. Le même circuit sert aussi aux compétitions mécaniques.

Le circuit Tunisia First Club est une installation permanente, ouvert toute l’année à diverses épreuves (roulages privés et séances d’essai), voire à des stages et des écoles de pilotage.

Ouverts au public : parkings, tribunes, multi sports, foot ball, pétanque, golf, squash, padel, équestre, fitness, piscines, restaurants, cafés, pressing, thalasso, sanitaires, chalets, etc.

L’extérieur de la piste est bordé de murs pour contenir les véhicules et protéger les spectateurs par des «bacs à sable» (surfaces comblées avec des gros graviers, situées à l’extérieur et à la sortie), puis des structures amortissantes (murs de pneus ou autres), afin de diminuer la gravité d’éventuelles sorties de piste.

Pendant les compétitions, des commissaires de course sont chargés d’informer les concurrents des faits de course grâce à différents drapeaux. Des postes de secours sont également disposés à divers endroits de la piste. Les circuits sont en général bordés de talus qui, outre le promontoire qu’ils offrent aux spectateurs, servent à diminuer les nuisances sonores pour les riverains.

Un circuit respectueux de la nature

Phase étude et de conception du circuit First Club : Dans une démarche assez unique dans le monde du circuit automobile, le circuit Tunisia First Club a résolument souhaité placer les enjeux du développement durable et de la préservation de l’environnement au cœur de son projet…

Le déboisement a été réduit aux actions minimales imposées par la sécurité; la reconstruction d’espaces verts a été privilégiée mettant en priorité la végétalisation de très grandes surfaces non étanchées.

L’adaptation au sol des structures et des infrastructures a également été imaginée en fonction d’une intégration harmonieuse par rapport au paysage et à l’architecture de Ennahli…

Pour les rejets des eaux, toutes les dispositions réglementaires conformes à la loi sur l’eau et à Natura 2000, mais aussi celles simplement utiles, ont été prévues afin de ne rejeter dans le milieu naturel que des eaux traitées et en débit contrôlé.

Enfin, le patrimoine a lui aussi été pris en compte.

Phase des travaux de la piste et infrastructure de piste : Le circuit de Tunisia First Club a été réalisé en minimisant au maximum les apports de matériaux. Ainsi, afin d’éviter des apports de milliers de tonnes de granulats, la solution du traitement de sol en place a été choisie ; celle-ci a permis outre le fait de ne pas prélever des matériaux naturels dans les gisements de la région, d’éviter de mettre sur le réseau routier plusieurs centaines de camions pendant de très longs mois.

A noter que la réutilisation après traitement des matériaux en place a permis de ne pas mettre en décharge plusieurs centaines de milliers de m3 de déblais.

Phase d’exploitation du Circuit First Club : Dans le souci de minimiser les nuisances sonores, le circuit de First Club affiche clairement à ses clients une limite d’émission à 95dB max. Afin d’en garantir l’applicabilité, le circuit a investi dans un système de surveillance des sons en temps réel avec gestion d’alarme et enregistrement continue.

Team building

Un événement d’entreprise

De plus en plus de dirigeants d’entreprise ont recours au Team Building pour accroître la cohésion de leurs équipes en incitant leurs collaborateurs à participer à des activités communes, dans lesquelles chacun doit apporter le meilleur de lui-même pour contribuer à la réussite du projet.

Renforcer la cohésion pour rendre le travail en équipe plus efficace

Ces activités sont toutes basées sur le même objectif, à savoir un souci de renforcer la solidarité et la convivialité entre les collaborateurs en vue de rendre le travail en équipe plus efficace. Cet objectif peut en effet être plus facile à atteindre en dehors du cadre formaliste de l’entreprise, car les salariés apprennent à mieux se connaître, à mieux communiquer entre eux et à s’apprécier davantage dans un contexte plus libre.

En conséquence, le team building se rentabilise grâce à une transformation des relations entre les salariés. Cette transformation est à l’origine d’une amélioration ultérieure des performances des équipes. Le retour sur investissement est constaté notamment lorsqu’on réussit à obtenir un travail fructueux d’une équipe constituée de profils très différents.

Les collaborateurs qui participent à un Team Building peuvent par ailleurs être appelés à mettre en place des procès efficaces au travers des activités de proposées, et qui permettront de réduire les coûts…

Le Gérant, H. BEN DAHER