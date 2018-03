La préparation de la saison touristique 2018 a été au centre d’une réunion, jeudi 15 mars, entre Selma Elloumi-Rekik, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, et les membres du Conseil exécutif de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie (FTH) et les responsables de l’administration centrale.

La rencontre a porté sur l’évaluation et l’analyse du comportement des marchés émetteurs qui s’annoncent prometteurs pour 2018, les questions ayant trait à l’approvisionnement en eau et en produits alimentaires, à la sécurité des hôtels et des plages, à la qualité des prestations, à la promotion du tourisme intérieur ainsi que sur les questions relatives à la propreté et l’environnement.

A ce propos, la ministre a souligné la nécessité pour tous les intervenants de mettre en place des mesures concrètes au niveau de toute la chaîne touristique, en vue de garantir le meilleur déroulement de la saison.

Par ailleurs, afin de prévenir toute éventuelle pénurie en main-d’oeuvre dans le secteur pendant la saison estivale, il a été décidé de tenir dès maintenant, des réunions régionales avec les autorités régionales et les écoles hôtelières relevant de l’Agence de formation dans les métiers du tourisme ainsi que le ministère de la formation professionnelle en vue d’assurer un meilleur déploiement du personnel hôtelier surtout durant la période estivale.

Concernant l’accueil des touristes dans les aéroports, il a été décidé de sensibiliser les intervenants concernés à l’importance de s’équiper en installations nécessaires notamment, les portiques et les scanners en vue de fluidifier le transit des touristes.