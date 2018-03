Plusieurs propriétaires de lotissements agricoles dans le gouvernorat de Jendouba, qu’ils détenaient depuis les années 80 du siècle dernier, ont obtenu des certificats de propriété, mettant ainsi fin à leur attente, sachant qu’ils avaient rempli, depuis plusieurs années, les procédures administratives et légales nécessaires pour leurs dossiers. C’est ce qu’indique le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Mabrouk Korchid.

L’appropriation des agriculteurs de ces lotissements agricoles s’inscrit dans le cadre du projet de “départ volontaire de la fonction publique des jeunes ingénieurs”, en échange d’un lotissement agricole.

Korchid a souligné, lors d’une cérémonie de remise des certificats de propriété au siège du gouvernorat de Jendouba, que l’obtention de ces certificats permettra aux agriculteurs d’introduire ces lotissements dans le cycle économique, de développer leurs produits et de les diversifier, d’autant plus que la plupart des lotissements sont des périmètres irrigués disposant de sols fertiles qui figurent parmi les piliers du développement agricole.

Il a annoncé que le gouvernement s’apprête à publier un décret stipulant la régularisation des situations des communautés résidentielles construites sur des terres relevant des domaines de l’Etat et dont le nombre s’élève à environ 1.100, et de permettre à leurs propriétaires, dont le nombre s’élève à environ 500.000 résidents, d’obtenir des certificats de propriété.

Le ministre s’attendait à ce que son département achève les procédures au cours des cinq prochaines années.

Il a ajouté que la finalisation et l’entrée en application de ce dossier permettra, à des milliers d’habitants, d’intégrer leurs biens fonciers dans le circuit économique et de créer des petites et moyennes entreprises, capables de changer l’image des quartiers et des communautés résidentielles réparties à travers le pays.

Par ailleurs, Korchid a inauguré, à l’occasion de cette visite àJendouba, le nouveau siège de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières ainsi que le siège de la Direction régionale de la propriété foncière. Il a également pris connaissance de l’emplacement réservé au marché hebdomadaire dans la municipalité de Balta Bouaouen récemment créée, ainsi que celui dans la région de Jaballah (délégation de Tabarka), en vue de la construction d’un lycée.