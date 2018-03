Une réunion sera tenue entre les deux parties en litige au sein de la société Beton Manufacture du sud (BMS), installée à Metouia (Gabès), avec le président du tribunal de première instance pour examiner les problèmes et questions d’ordre légal.

Lors d’une séance de travail organisée, mardi au siège du gouvernorat de Gabès, en présence des représentants des parties concernées et de l’Union régionale du travail, il a été convenu également de faire bénéficier les agents de la BMS d’un congé annuel payé de 9 jours (du 14 au 24 mars courant).

Ces mesures interviennent dans le cadre des initiatives engagées à l’échelle régionale pour préserver le climat social au sein de la société Beton Manufacture du sud (BMS).

Créée en 1989, la société BMS est spécialisée notamment dans la fabrication de béton prêt à l’emploi, de blocs béton, de parpaings, de dalles de plafonds, de dalles et pré-dalles et de bordures de voirie ainsi que la fabrication de supports électriques pour BT en béton armé précontraint et de planchers préfabriqués à poutrelles précontraintes. (Source: TAP)

Mise au point

Cette information, provenant de l’agence de presse TAP (Tunis Afrique Presse), comportait lors de sa première publication une erreur relative au nom de la société. En effet, au lieu de citer l’entreprise “Société Beton Manufacture du sud (BMS)”, l’information a été attribuée par erreur à la Société des Ciments de Gabès (SCG).

Par conséquent, nous nous excusons auprès de la Société des Ciments de Gabès mais aussi de nos lecteurs.

La Rédaction