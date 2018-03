Six professionnels de golf tunisiens dressent un bilan positif de leur participation au Salon du golf qui s’est tenu du 9 au 12 mars 2018 à Paris.

Pour le président du groupement professionnel tourisme golfique, Omar Chérif, les visiteurs de ce Salon étaient de bonne qualité. “Nous misons beaucoup sur le marché français qui représente un potentiel important à l’échelle mondiale avec environ 500 mille golfeurs”, ajoute-t-il.

Selon lui, la Tunisie dispose de plusieurs avantages (proximité géographique, climat…) par rapport à d’autres destinations, à l’instar de l’Espagne et du Portugal souvent saturées à cause de la forte demande.

Par ailleurs, il assure qu’il y a une reprise de l’activité golfique en Tunisie sur différents marchés, notamment français, allemand et scandinave.

A ce propos, le directeur du Golf la Cigale Tabarka, Mehdi Aouidha, estime que “la ligne aérienne directe entre Paris et Tabarka, qui sera opérationnelle à partir du 18 avril prochain, drainera davantage de golfeurs français”.

Pour le directeur d’El Kantaoui Golf Course, Jalel Ayache, “la participation à cette édition est satisfaisante. Les visiteurs sont plus rassurés et ne s’interrogent plus sur la sécurité en Tunisie”.

Les six professionnels présents dans le stand tunisien, qui s’étale sur une superficie de 30 mètres carrés, représentent les régions de Hammamet, Tunis-Gammarth, Djerba, Sousse-Kantaoui, Monastir et Tabarka.

Le Salon du Golf est un rendez-vous annuel à Paris. Il attire environ 30.000 visiteurs. Plus de 120 exposants y participent à chaque édition.