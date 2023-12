La Tunisie a récolté cinq médailles (2 or, 2 argent et 1 bronze), lors du championnat arabe dames et jeunes de golf organisé tout au long de la semaine à Ryadh, en Arabie Saoudite.

Les golfeurs cadets ont en effet dominé les compétitions individuelles et par équipes dans la catégorie des moins de 15 ans. Le jeune Mehdi Ben Youssef a pris dès la première journée la tête du classement pour terminer premier avec 220 coups et remporter la médaille d’or.

De son côté, le duo Ghayth Rehimi et Slim Haouala s’est partagé la troisième place avec 233 coups chacun avec un léger avantage pour Rehimi grâce à ses résultats de la dernière journée.

Au niveau des équipes, la Tunisie a terminé à la première place avec 449 coups, devançant largement l’Egypte et l’Arabie Saoudite.

De leur côté, les sélections des jeunes filles et des cadets ont obtenu les médailles d’argent après avoir terminé à la deuxième place de leur catégorie respective, tandis que les sélections juniors (filles et garçons) n’ont pu accéder au podium.

Outer la Tunisie, le championnat a enregistré la participation de 10 autres pays arabes à savoir le Maroc, l’Egypte, la Libye, le Liban, la Jordanie, Oman, le Bahrein, le Qatar, les Emirats, l’Arabie Saoudite, pays organisateur.