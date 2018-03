La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi, dans le vert. Le Tunindex affiche une hausse de 0,06%, avec 6 795,71 points dans un volume total de 0,171 MD, selon MCP.

Dans le vert, NEW BODY LINE grimpe de 4,33% à 5,05 D suivie par DELICE HOLDING et BTE qui gagnent respectivement 3,24% et 2,25% à 18,48 D et 17,20 D.

A la baisse, SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS chute de 3,71% à 2,59 D tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et CEREALIS qui respectivement de 3,12% et 3% 0,31 D et 4,85 D.