Pour qui et pourquoi le Don Quichotte de service se bat contre les moulins à vent de la corruption ?

La corruption ! Quelle caisse de résonance pour les incompétents de la gestion d’un pays ! Et ces pauvres hères qui planchent devant des problèmes qu’ils ne peuvent résoudre malgré toute leur bonne volonté. Du coup, on mélange tout et la liste est longue, longue de toutes ces élucubrations locales, nationales et surtout internationales. L’exemple le plus sanglant est celui d’un président qui suggère d’armer les instituteurs pour ne pas vexer le grand financier des élections, la NRA.

Revenons à nos moutons et à nos élections. Si l’ISIE a fait de son mieux, l’examen des listes et leur analyse récurrente feront dire et redire aux frileux de la démagogie “corruptionnelle“ que, au vu de leur nombre, répartitions, et tutti quanti, il y a anguille sous roche. Alors, avant que les dates butoirs nous interdisent toute analyse et commentaire, jetons-nous à l’eau.

Tout d’abord, où sont passés la plupart des 209 partis créés par des patriotes empreints de démocratie puisque seuls 27 partis ont présenté des listes, parmi eux presque la moitié présentent moins de cinq listes ? La réponse est simple du point de vue du râleur de service : c’est le système et ses lois corruptives qui ont fait que nous soyons condamnés à disparaître ! Et surtout l’entente entre les deux séniors qui nous a massacrés, comme dirait SARTRE, “l’enfer c’est les autres“.

Une fois ces 182 partis passés à la trappe, ce qui reste peut être découpé en trois groupes.

les deux ténors qui continuent à tenir le haut du pavé ne sont, chacun à sa manière, que les héritiers l’un du système corrompu par l’argent qatari, et l’autre par les capitaux amassés durant un passé empreint d’un sacré esprit de clientélisme…

Loin derrière, un conglomérat hétérogène de neuf partis dont certains ont des financements d’origine aussi fumeuse qu’opaque, surtout que certains de leurs dirigeants n’ont jamais travaillé et mènent un train de vie surprenant avec 50 DT dans leur compte : ce qui justifie d’une certaine manière qu’ A rgent, R achoua et P olitique (ARP) constituent une Troïka –je voulais dire trinité – quasi divine !

Enfin, «une poussière de partis» dont on se demande ce qu'ils viennent faire dans cette galère et avec quels moyens. Que voulez-vous, il y a des maladies virales incurables malgré tout l'argent du monde…

Pour terminer cette pseudo-analyse, il semble que le paysage politique s’éclaircisse et se bipolarise naturellement laissant des miettes aux «sinistra» et autres nouveaux venus à la compétence douteuse : que voulez-vous, la nature obéit à des lois statistiques, parmi elles la loi des grands nombres par laquelle on constate que partant d’un échantillon de taille N, seuls survivent LA RACINE CARREE DE N, et ainsi de suite, et que la limite supérieure de cette opération est de DEUX. Faut le comprendre le gourou, il fait tout pour se refaire une virginité religieuse et politique, le cher frère…

Désolée de précéder les sondeurs qui attendent avec impatience de toucher le gros magot des élections. Encore et toujours des sous pour ne pas dire des dessous de table!