Il a été décidé de généraliser la grève des stagiaires internes et résidents à tous les services (urgence et réanimation y compris) à l’issue des assemblées générales tenues dans les facultés de médecines, a déclaré, vendredi, le Président de l’Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins, Jad Henchiri.

“Il a, également, été décidé de réviser les modalités de la grève par l’arrêt de toute activité hospitalière des stagiaires internes et résidents à l’exception des gardes”, a-t-il ajouté, précisant que la date de la grève n’a pas encore été fixée.

Lors d’un point de presse tenu à Tunis, Dr.Henchiri a souligné qu’à partir de lundi prochain, les gardes seront assurées de 14h jusqu’à 8h le lendemain au lieu de 8h du matin jusqu’à 8h le lendemain (24H), précisant que les cas urgents seront pris en charge.

Ces formes de protestations, a-t-dit, se poursuivront jusqu’à la signature d’un procès verbal d’engagement qui garantit la concrétisation de nos revendications, dénonçant “la politique d’atermoiement exercée par l’autorité de tutelle.

Le Président de l’Organisation des Jeunes Médecins a fait savoir que les séances de dialogue successives avec le ministère n’ont abouti à aucun accord, ajoutant que le président du gouvernement a promis de publier dans le JORT le statut spécifique des stagiaires internes et résidents en médecine et d’intervenir auprès du ministère pour résoudre la crise.

Les principales revendications des jeunes médecins concernent la publication dans le JORT du statut spécifique des stagiaires internes et résidents en médecine et la révision des critères d’exemption du service civil dans le cadre de l’égalité citoyenne.

La révision de l’égalité des salaires des médecins étrangers, internes et résidents et le maintien du diplôme national de docteur en médecine, séparément et indépendamment du diplôme de spécialiste figurent également parmi les revendications.