Des journées de contacts professionnels B-to-B au profit du secteur du textile-habillement seront organisées à Varsovie (Pologne) du 25 au 29 mars, dans le cadre de la mise en œuvre du programme promotionnel de ce secteur, à l’initiative du Centre de promotion des exportations (CEPEX) en collaboration avec un bureau de consulting polonais spécialisé.

Dans un communiqué publié vendredi, le Cepex a indiqué, que des rencontres d’affaires B2B sur mesure avec les acheteurs polonais et des visites des sites de production, seront organisées dans ce cadre. Les principales filières visées sont celles des Jeans & Sportwear, de la maille, du prêt à-porter femme, de la lingerie balnéaire et de la maroquinerie.

Cette manifestation vise à valoriser l’image de l’industrie tunisienne du textile-habillement auprès des milieux professionnels polonais et à dénicher des nouvelles opportunités d’exportation et de partenariat sur ce marché porteur.

Il est à noter que le marché polonais du textile habilement et des chaussures représente 6,8 milliards d’euros et compte plus de 30 mille points de ventes (environ 1 magasin pour 1.266 habitants).

Les modalités de participation sont décrites sur le web du CEPEX : www.tunisiaexport.tn