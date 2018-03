La Bourse de Tunis a clôturé la séance de jeudi sur une baisse de 0,03% réalisé par le Tunindex à 6 696,49 points, soit un volume d’échanges de 3,469 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre Banque de Tunisie a animé le marché par un volume transactionnel de 0,328 MD à 8,20 D, soit un accroissement de 0,36%.

A la hausse, le titre CELLCOM s’est monnayé à 1,87 D, soit une montée de 5,64%, suivi par CEREALIS qui a réalisé une augmentation de 4,32% à 5,07 D. Le titre ARTES quant à lui s’est monnayé à 7,39 D soit un relèvement de 4,08 %.

Dans le vert, UADH et SIMPAR ont réalisé respectivement une progression de 3,63% et 2,98% à 2,28 D et 39,03 D.

A la baisse, le titre SIMPAR a chuté 2,91 % à 5,32 D, suivi par SOTUMAG qui s’est monnayé à 2,02 D, soit un déclin de 2,88%. Le titre BTE quant à lui a réalisé une détérioration de 1,99% à 17,19 D.

Dans le rouge, les titres TUNINVEST SICAR et UIB ont réalisé un amoindrissement respectif de 1,83% et 1,47% à 5,89 D et 26,01 D.