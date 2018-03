La coopération bilatérale entre l’Union européenne et la Tunisie ont été au centre d’une réunion qui s’est déroulée, aujourd’hui, mercredi 28 février 2018 au siège de l’UTICA, entre M. Samir Majoul, Président de l’UTICA et M. Patrice Bergamini, ambassadeur de l’Union Européenne à Tunis qui était accompagné par plusieurs de ses collaborateurs. Ont pris part également à cette réunion M. Hichem Elloumi et M. Hamadi Kooli, Vice-présidents de l’UTICA et plusieurs membres du Bureau Exécutif de l’UTICA.

Samir Majoul a soulevé plusieurs questions d’intérêt commun touchant les différents secteurs économiques . Il a en outre affirmé que l’UTICA œuvre sans relâche pour une économie concurrentielle et compétitive.

L’ambassadeur européen a souligné de son coté l’importance et la densité de la coopération bilatérale qui couvre plusieurs domaines et mis l’accent sur les perspectives de développement de cette coopération et sur l’avancement de plusieurs dossiers en cours de discussion.