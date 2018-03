Samir Majoul, président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et Mme Simona Simeonova, directrice d’Oxford Business Group (OBG) Tunisie ont signé, le 23 février 2018, un Mémorandum d’Entente dans le cadre de The Report : Tunisia 2018, une publication économique visant à promouvoir les investissements en Tunisie.

Au cours de la cérémonie de signature, Monsieur Majoul a souligné l’importance de cet accord et loué les efforts déployés par OBG pour donner aux investisseurs tunisiens et étrangers une meilleure vision du développement de la Tunisie, ce qui contribue à promouvoir le flux des investissements directs à l’étranger (IDE) et à développer la croissance de l’économie du pays.

Il est à noter que les rapports économiques annuels d’OBG sont une source de référence pour les organisations internationales et les grandes multinationales désireuses de connaître la réalité d’une économie. The Report est aussi distribué localement à la communauté d’affaires et dans certaines universités et grandes écoles.