Enseignement : L’ENA va faire sa révolution numérique

L’Ecole nationale d’administration (ENA) se met à l’heure du numérique. Ainsi en a décidé le chef du gouvernement qui a pris un décret gouvernemental (numéro 156 de l’année 2018, en date du 13 février 2018, portant amendement du décret 1885 (23 juillet 2007) concernant l’organisation administrative et financièrement de cette école.

Ce texte modifie et élargit les prérogatives de la «Direction des systèmes d’information» désormais chargée notamment d’élaborer une stratégie de développement des technologies de l’information et de la communication à l’ENA, de contribuer au développement de son programme de formation à distance pour les fonctionnaires public, d’aider à la diffusion de la culture des TIC parmi les bénéficiaires de la formation à l’ENA, et, pour cela, de mettre en place un portail offrant un point d’accès unique aux différents sites et services en ligne offerts par l’école.