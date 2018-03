Une rencontre économique sur le thème “Tunisie-Espagne : Réformes économiques et investissements” aura lieu lundi 26 février 2018, à l’UTICA, en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et de son homologue espagnol, Mariano Rajoy, qui est accompagné de la secrétaire d’Etat au Commerce extérieur, Maria Luisa Poncela Garcia, et une délégation multisectorielle d’hommes d’affaires espagnols.

C’est ce qu’annonce la centrale patronale, vendredi 23 courant, dans un communiqué, qui précise que cette rencontre, organisée par l’UTICA en collaboration avec la CEOE (Confédération espagnole des entreprises) et le Conseil d’affaires tuniso-espagnol, se tiendra en marge de la 8ème session de la réunion de haut niveau tuniso-espagnole.

Objectif: avoir un regard croisé sur les potentialités économiques des deux pays, et favoriser l’échange d’expériences engagées par les deux pays en matière de réformes économiques.

A noter que la 7ème session de la réunion de haut niveau tuniso-espagnole s’est tenue, il y a dix ans (novembre 2008) à Madrid.

La séance de clôture de la rencontre sera marquée par la signature du renouvellement du Protocole d’accord instituant la création du Conseil d’affaires tuniso-espagnol entre l’UTICA et la CEOE.

Selon des statistiques publiées par la Chambre tuniso-espagnole, les exportations tunisiennes vers l’Espagne se sont élevées à un peu plus de 1 milliard de dinars, contre 1,750 milliard de dinars d’importations.

En 2016, l’Espagne a été le cinquième importateur de produits tunisiens et le sixième fournisseur du pays. Les investissements espagnols en Tunisie s’élevaient à près de 1,3 milliard de dinars en 2016.

En Tunisie, 64 entreprises à participation espagnole sont dénombrées employant 6.554 personnes. En Espagne, près de 4.000 entreprises entretiennent des relations avec la Tunisie.