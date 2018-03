En recevant le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, lundi 26 février 2018, le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a appelé à la mise en œuvre de la recommandation du Parlement européen, exhortant les Etats de la Zone Euro à convertir la dette de la Tunisie en investissements.

Ennaceur a exprimé sa considération au rôle que joue l’Espagne pour soutenir la Tunisie auprès de l’Europe, émettant l’espoir de voir affluer un plus grand nombre de touristes espagnols vers la destination Tunisie et de drainer des investissements dans le pays, eu égard aux encouragements et avantages offerts à travers les législations adoptées par le Parlement pour impulser les investissements étrangers.

Le président de l’ARP a, en outre, rappelé la profondeur des relations de coopération et d’amitié établies entre les deux pays ainsi que la volonté commune de les raffermir moyennant les conventions et mémorandums d’entente conclus entre les deux pays.

Selon un communiqué de l’ARP, Mariano Rajoy a fait part de la disposition de l’Espagne à examiner la proposition de conversion de la dette tunisienne en investissements, réitérant le soutien de son pays à la Tunisie en tant que partenaire important bénéficiant d’un écho favorable auprès des Etats européens.

Selon Rajoy, qui est arrivé ce lundi à Tunis à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires, “l’expérience démocratique tunisienne est un modèle à suivre dans la région”.

Au cours de cette visite de travail d’un jour, Rajoy a coprésidé avec son homologue tunisien, Youssef Chahed, les travaux de la 8e session de la réunion de Haut niveau tuniso-espagnole.

Cette session a été couronnée par la signature de plusieurs conventions, mémorandums d’entente et un protocole de financement entre les deux gouvernements.