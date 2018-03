“Tunisia Digital Day (DDD), premier événement en Tunisie totalement dédié au digital, se tiendra du 15 au 16 mars 2018, dans la capitale, sur le thème “What’s next?” (le futur du digital), en vue de partager les dernières tendances et les meilleures pratiques “best practices” pour l’année 2018 concernant des sujets d’actualité dans ce domaine, ont annoncé vendredi, les organisateurs.

La manifestation réunira des acteurs du monde digital deux journées pour débattre des thématiques d’actualité dans le digital en 2018, tels que le processus de l’innovation et la créativité, le leadership dans un monde digitalisé, les monnaies virtuelles, BlockChain et Cryptomonnaies, les secrets du succès pour les marques sur Facebook et les facteurs de croissance, les dernières tendances et le futur de l’internet des objets (IoT).

Des conférences seront assurées par des intervenants tunisiens et américains opérant à la Silicon Valley en Californie parmi lesquels des conférenciers de Symantec, Dell, Facebook ayant aussi évolué dans des institutions et entreprises géantes comme Google,Adobe, Stanford University…

Les deux éditions précédentes de Tunisia Digital Day ont porté sur l’état de l’art et les tendances dans le digital (Social Media, E-commerce, Relation client, E-réputation…).